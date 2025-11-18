明北部低溫探15度！「這天起」雨區縮小轉乾 下週又有東北風接力

今天（18日）持續受東北季風影響，清晨在基隆北海岸及桃竹局部地區有來到16度左右。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（18日）持續受東北季風影響，清晨在基隆北海岸及桃竹局部地區有來到16度左右，北臺灣整日溫度介於16至19度，感受濕冷。氣象署表示，明天（19日）北部、宜花地區仍有局部短暫雨，臺東及恆春半島亦有零星降雨。週四、週五（20日、21日）迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨。

氣象署指出，今天迎風面水氣多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，另竹苗、花東及恆春半島亦有零星降雨機率。明天水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，臺東及恆春半島亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

廣告 廣告

氣象署說明，週四、週五迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。到了週末水氣再減少，基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過，下週一（24日）東北風再增強，迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區雨勢較持續。

氣溫方面，明天中部以北、宜蘭及金門低溫約15～17度，南部、花東及澎湖17～18度，馬祖12度。週四、週五中部以北及宜蘭15～16度，南部及花東17～18度，澎湖19、20度，金門14度，馬祖12～13度。週末各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼，中南部日夜溫差較大，臺灣各地及澎湖、金門低溫18～21度，馬祖15、16度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最強霸王餐！5陸客掃桌「下秒順走鍋」 一票傻眼：好吃到連鍋都打包

颱風吹垮反射鏡砸車國賠11萬！「區公所轉向承包商求償」糗踢鐵板

台大電機系學長發400份雞排捍衛校譽 身分曝光是YouTuber