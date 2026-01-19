明午後氣溫明顯下滑 周三至周五低溫下探8℃

中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團今晚南下，氣溫緩降，提醒民眾明天午後降溫明顯；周三（21日）至周五（23日）冷氣團影響期間，局部平地低溫下探8度；今晚至明天水氣最多，北北基宜防局部大雨，接著雨勢逐日遞減。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，強烈大陸冷氣團今晚南下，入夜至明天清晨氣溫緩降，明天中午過後，氣溫會再進一步明顯下滑。預估今晚明晨北部、宜蘭平地低溫普遍為攝氏15、16度，白天高溫僅17、18度；中南部降溫較慢，白天高溫仍有24、25度。



鄭傑仁提醒，周三至周五日是強烈大陸冷氣團影響期間，台南以北平地低溫約10至12度，高屏、花東約13至15度，局部空曠地區或近山區平地約8至10度；高溫部分，北部整天偏冷，僅14至16度，中南部白天稍回溫，約17至22度。



鄭傑仁表示，周六（24日）、周日（25日）強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫回升，北部周末低溫約11至15度，高溫回升到19至22度，中南部則要留意日夜溫差大；26日各地天氣相對穩定，氣溫會再進一步回升。



鄭傑仁說明降雨指出，今晚至明天是未來一周水氣最多的時間點，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭注意局部大雨，北部、花東地區為局部短暫雨；接著水氣逐日遞減，21、22日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭仍有較大雨勢，北部、東半部為零星短暫雨；週末以基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主。



鄭傑仁提到，若溫度及水氣能配合，21日至23日清晨，北部與宜蘭2000公尺以上、中部與花蓮3000公尺以上高山可能降雪，山區易有固態降水或結冰。



鄭傑仁提醒，明天至22日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海注意長浪。