明午恢復活豬運載 禁宰令週五解除1／豬肉解禁了！11/7恢復屠宰 陳駿季：攤商全面清消才營業

全台防堵非洲豬瘟疫情，終於傳來好消息！目前為止，除了在台中梧棲那間養豬場以外，其餘地方，菜市場、養豬場、屠宰場，都沒發現病毒擴散。因此農業部長陳駿季今天（11/5）下午宣布，禁運禁宰令將解除，同時政府也將針對這15天溫體豬攤商的營業損失，提供每攤3萬補助，由地方政府造冊入帳。但攤商得先全面清消，檢查合格後才能營業。

農業部長陳駿季：「11/6中午12點，我們先解禁活豬的運輸」。長達15天禁運禁宰令終於解除，6號開始恢復活體運輸，7號凌晨開放宰殺，但想販售豬肉也有前提。陳駿季：「1針對屠宰場，針對批發市場，針對肉攤我們也同步啟動所有的強力消毒NS台中清消」。

台中建國市場5日下午就忙著全面消毒，確保攤商能如期營業，畢竟生意停擺15天損失不小，經濟部也宣布祭出補助，溫體豬肉攤商每攤3萬塊，由地方政府造冊直接入帳。陳駿季：「特別是在這段時間到年底，我們會持續地針對所有進到批發市場，如果運載途中有死亡的豬隻，或是在拍賣屠宰過程中有發現到異樣的豬隻，我們都一律送檢」。

但禁宰期間，全國累計超過35萬頭豬延遲上市，農業部也因應將每週開供銷會，避免豬價波動過大，而在台中案例場卻出現羅生門，中央疫調小組報告顯示，廚餘蒸煮設備４月就故障停用，但台中市府卻宣稱，5月、7月以及10月三度稽查都沒異狀，如今又改口。

台中市副市長鄭照新：「4月是來自於豬農本身的口述，那麼另外根據我們的稽查紀錄，豬農的兒子又說在7月18日的時候仍然在蒸煮，我們也發現仍然有廚餘在蒸煮設備之內」。

豬農父子的說法明顯兜不攏，加上涉犯刑法業務登載不實等罪嫌，兩人已遭收押，至於C養豬場違規到清潔隊載廚餘，恐違反飼料管理法，最高吃上300萬元罰鍰，廚餘養豬暫時不開放，要等到落實查核，監控作業都OK才會重新上路，避免非洲豬瘟疫情再度爆發。

