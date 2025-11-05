明午恢復活豬運載 禁宰令週五解除2／三重知名滷肉飯挨轟「參素肉」 店家喊冤：都有公告

豬肉禁宰令還沒解除，這讓不少小吃攤、餐廳沒有豬肉可以用，有的業者選擇暫時停業，但在新北三重，這間知名滷肉飯卻被顧客抱怨，竟然參雜素肉，但今天業者也出面喊冤，強調早就貼出公告，不是刻意隱瞞。

全國豬肉目前仍維持禁運禁宰，導致不少餐廳 小吃店沒有生鮮豬肉可以用，其中在新北三重知名的滷肉飯店也因此傳出爭議，有民眾抱怨，買了滷肉飯外帶回家才發現滷肉竟然是用素肉，直呼業者簡直詐欺，也有人認為，可以理解沒豬肉，但應該主動告知顧客，不該刻意隱瞞，但今天實際重回店家，業者也澄清喊冤，強調店內早就貼出公告，有告知因為全國沒有豬肉供應，因此部分添加素肉。

業者透露，禁宰令公布後，店裡冷凍庫只剩最後一批豬肉，因此才會決定參雜素肉製作，而新北消保官也在今天前往稽查，確定店裡都有明確標示，但也建議業者，顧客點餐前，再次加強溝通，避免引發爭議，至於三重地區其他知名滷肉飯店，像是今大，店小二，因為豬肉庫存已經用完，選擇暫時停業，得等禁令解除就會恢復營業。

