明協商《公視法》刪延任規定 林宜瑾：藍白要聯手關掉公視

民進黨立委林宜瑾。（本報資料照片）

民眾黨立院黨團提出《公共電視法》修正案，刪除「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」的規定，民眾黨團總召黃國昌明天召集朝野協商，最快周五就能三讀。民進黨立委林宜瑾今（17）天表示，藍白未經討論就要過水的修法版本，故意讓公視新任董事一旦未及選出，就直接沒有董事可用，這是藍白要聯手關掉屬於全民的公共電視。

民眾黨團與國民黨立委羅智強等人提出《公共電視法》修正案。民眾黨團版直接刪除「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」的規定；羅智強版則增加不得延長職務的規定，包含未於任期屆滿六個月前，依第十三條規定提名等。

藍白兩案日前均以逕付二讀，黃國昌明天下午2時30分召集朝野協商。由於民眾黨團版本已過協商冷凍期，最快周五就能三讀。

對此，林宜瑾表示，公視董事人選歷屆的難產已非新聞，尤其在歷經大法官及NCC委員人選遭在野黨封殺、羞辱的高度政治化操作後，須經跨黨派「審查委員會」認可的制度性規範，宛如一道高不可攀的門檻。於此情況下，有任何潛在被提名人拒絕成為政治攻防下陪襯都再正常不過，但藍白兩黨卻抓住這項困境大作文章，意圖藉此癱瘓公視。

林宜瑾指出，在現行《公共電視法》的規定中，為防止公視因新任董事尚無法選出就停擺，有一項具彈性的設計，就是在董事任期屆滿但未及改聘時，延長其董事職務至新聘董事就任為止，但藍白偷偷摸摸、未經討論就要過水的修法版本，故意讓公視新任董事一旦未及選出，就直接沒有董事可用，這就是藍白要聯手關掉屬於全民的公共電視。

