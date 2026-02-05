明協調？江啟臣、楊瓊瓔口徑一致 何欣純抨姐弟之爭搞得像市政

外傳6日將進行第二次協調以及是否為全民調？立委楊瓊瓔今天表示，沒有收到通知。（楊瓊瓔提供）

外傳6日將進行第二次協調以及是否為全民調？立法院副院長江啟臣今天表示，沒有收到通知。（楊瓊瓔提供）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，每個政黨都有自己的提名機制，她都尊重。（陳淑娥攝）

國民黨下屆台中市長人選未定，黨主席鄭麗文提到近日應該會有具體共識，外傳6日將進行第二次協調以及是否為全民調？立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔今天口徑一致對外稱，沒有收到通知，靜待黨中央通知及說明。民進黨市長參選人、立委何欣純則抨「姐弟之爭」搞得像台中市政，大家都要關注，希望回歸政見之爭。

國民黨市長提名6日二度協調傳聞甚囂塵上，隨著江啟臣公開表示已簽屬黨中央提名協議書，楊瓊瓔隨後稱自己也會簽屬。不過，外傳黨中央將採民調方式決定人選，且要求不能公開民調時間，引發議論。

廣告 廣告

針對明天是否二度協調，江啟臣今掃街受訪時表示，未收到任何通知，一切相關時程要由黨中央對外說明。至於是否為全民調？江啟臣說，目前沒有收到任何具體時程通知，黨中央就是提供提名協議事項，他已簽署同意也已回傳，現在靜候通知。

楊瓊瓔則說，尚未收到正式通知，相信黨絕對有足夠的智慧，在公平制度下，於既定節奏完成這段不確定感，她尊重黨的機制，願意接受黨的機制檢驗。至於是否為全民調？她強調，靜待黨中通知。

何欣純則表示，每個政黨都有自己的提名機制，她都尊重，但自家內「姐弟之爭」的政黨政治對立，搞得像是台中市政，大家都要去關注，希望能回歸政見，應該以市民的及城市利益為最優先考量，大家談政見、談政策、談談如何讓台中市越來越好、越來越邁向國際。

【看原文連結】