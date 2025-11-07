明參加統派活動追思共諜將官 鄭麗文：希望兩岸和解

國民黨主席鄭麗文應邀在馬習會十週年研討會致辭。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文明將出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，活動的主要追思對象為1950年所破獲中共安插在國民黨政府府內部的最高階共諜將官吳石，吳石被查獲後遭處死，而被中共視為「烈士」。這使得鄭麗文遭質疑敵我不分，接受中共史觀。鄭麗文今（7日）則回應，她是希望兩岸和解、兩岸和平，希望悲劇不要再複製、希望未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰而必須付出生命作為代價。

民進黨立委王定宇今痛斥，國民黨主席追思共產黨共諜為先烈，這是直接站在中共的立場，簡直是對著蔣介石臉上吐口水、對著因為共諜洩密而犧牲的國軍豎中指，更是敵我錯置、對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共附庸支黨部。

鄭麗文下午出席「馬習會十週年研討會」期間，被媒體問及此事。鄭麗文發出疑惑的「蛤？」後，她接著說，在國共內戰之後，全世界也因為東西陣營對峙，陷入所謂的冷戰時期，當年的50年代，台灣歷經過非常肅殺的一段政治歷程，在二二八事件之後，也歷經白色恐怖、清鄉運動。所以，明天是針對白色恐怖的政治受難者所進行的秋季活動。

鄭麗文提及，2005年，她接受國民黨前主席連戰邀請而參加國民黨，當年連戰就希望能夠進行兩岸的「融冰」，到中國進行訪問。所以，她一參加國民黨，就主辦2月27號的重要活動，邀請二二八事件受到政治逮捕，前後大概坐了30年左右政治黑牢的陳明忠，是白色恐怖受難者的一個非常重要的代表性人物，她邀請陳明忠到國民黨中央黨部遞給連戰「和平之鑰」，背後代表的歷史意義，就是因為當年國共內戰以及全世界的冷戰背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張付出了青春跟生命。

鄭麗文接著說，在台灣有非常多的共諜案，在中國也有國民黨的黨員及國民黨政治工作者，當年在中國受到逮捕甚至於受到凌虐犧牲生命，做了幾十年的黑牢。所以，這是一個歷史的悲劇，他們希望悲劇不要複製、希望悲劇不要發生、希望未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰而必須付出生命作為代價。

鄭麗文強調，台灣已經民主轉型幾十年，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以，她明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，他們不需要再為自己的政治信仰付出代價。

