明又下探13℃！還會濕冷2波 「聖誕節冷空氣強」可望追雪

【江宜潔／綜合報導】南方雲系北移，今（20）日週末全台感受持續為陰雨，整體來看南部、東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，不過氣溫感受則舒適偏涼，直到明（21）日冬至新一波東北季風逐漸南下，即便全台大致轉乾、但雨勢卻往北部及東北部集中，接著聖誕節前後又會再有另一波更強冷空氣來襲。

中央氣象署指出，今日南方雲系持續影響、水氣偏多，各地大多為多雲時陰、偶有短暫陣雨，即便雨勢不大但降雨機率高，外出建議攜帶雨具備用；據悉，整體雨勢預計下半天逐漸趨緩，屆時隨著水氣減少，天氣大多會轉多雲，不過晚起東北季風再度增強又會使北台灣降雨機率提升。

氣溫方面，今日各地高溫普遍為23～25℃、低溫則落在17～19℃，感受上大致舒適偏涼；此外，不只今日，下週三（24）至週四（25）中部以北及宜花3500公尺以上高山也有零星降雪、固態降水、結冰等機率，意指今年有望在聖誕節追雪，不過還請留意路面溼滑、注意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄分析未來天氣，明日起又會有新一波冷空氣南下，最低溫台北觀測站約可降至16℃、全台平地甚至可能剩13℃，且迎風面北部、東北部、東半部轉有局部短暫雨，北台轉體感濕涼。

緊接著，下週一（22）季風漸轉乾，北台灣雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨機率；下週二（23）季風減弱，各地大致晴朗、氣溫回升；至於中南部，明日至下週一則僅受輕微影響、晴朗穩定。

不過，下週三至週五（26）又會有另一波冷空氣開始南下，目前模擬比前波稍強、同屬東北季風等級，屆時迎風面北部及東半部轉有局部雨，北台灣感受濕涼微冷，中南部則雲量略增、氣溫略降。

週末（19日至21日）天氣提醒。中央氣象署提供

