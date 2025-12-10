明又一波轉濕冷 「這2天最凍」恐伴大雨！追雪時間曝光

【記者黃泓哲、江宜潔／台北報導】今（10）日東北季風稍減弱，各地濕冷天氣終於喘口氣、大多回歸晴到多雲，尤其西半部高溫有機會逼近三字頭，算是近期少見的舒適好天；值得注意的是，明（11）日又有新一波東北季風南下，首當其衝北部及東部將再度轉濕冷，而這波將自週六（13）晚間起開始急凍、約影響三天時間，3500公尺以上高山也不排除能追雪！

中央氣象署指出，今日東北季風減弱、水氣逐漸減少，西半部為晴到多雲，不過東半部雲量仍偏多，其中大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部雲量亦會增多、有零星降雨機率。

氣溫方面，今日東半部雲量稍多，低溫約18～20℃、高溫為24～25℃，西半部則雲量偏少，且夜間清晨易有輻射冷卻作用、低溫落在16～18℃，其中稍早本島平地最低12.6℃出現在新竹關西，直到白天高溫會上升至27～29℃，整體日夜溫差較大，早出晚歸還記得多加件衣物。

未來天氣部分，週四（11）起新一波東北季風增強，北部及宜花將恢復陰雨、早晚偏涼，接著週五（12）至週六水氣更多，迎風面可能有較大雨勢，至於中南部則維持晴到多雲、但日夜溫差大；氣象專家提醒，真正急凍時間會從週六晚間開始，屆時冷空氣南下後恐使氣溫溜滑梯式下跌。

氣象署預估，週日（14）至下週一（15）冷空氣最強、明顯變冷，尤其下週一清晨會是最冷時刻、低溫可下探12～14℃，且山區和空曠地區甚至能更冷，所幸的是這波偏乾冷、大致仍有陽光，外出只要做好保暖就不會太難受；此外，週六晚間至下週一3500公尺以上高山有降雪或結冰機會。

氣象署進一步補充，台灣近年入秋後第一道鋒面時間越來越晚，去年甚至拖至11月26日才出現、為半世紀以來最遲，前氣象局長鄭明典對此直言，這就是氣候變遷所帶來的明顯改變，過去平均秋季鋒面落在9月19日左右，但今年首道10月31日才現身，彷彿秋天越來越短且晚，並使天氣更容易出現忽冷忽熱劇烈現象。

一週（9日至15日）天氣。中央氣象署提供

