明台產險助力台江保育 黑琵賞鳥亭合作標誌揭牌

明台產險與台江處共同為「攜手共創生物多樣性」合作標誌揭牌。（台江處提供）

記者陳治交／台南報導

明台產物保險股份有限公司與內政部國家公園署台江國家公園管理處二十日於十份黑面琵鷺保護區第一賞鳥亭舉辦攜手共創生物多樣性合作標誌揭牌儀式，明台產險董事長矢持健一郎、台江處長張順發共同拉開紅布幔，為公私協力守護國家公園寶貴資源合作揭開序幕。

張順發表示，明台產險是台江國家公園第一個企業ESG合作夥伴，協助台江進行黑琵賞鳥亭視訊設備優化更新、獎勵生態友善棲地魚塭營造、員工積極參與台江生態旅遊及環境教育課程，未來還計畫支持台江處在七股區鹽田濕地辦理棲地水文復育、紅樹林增匯等相關保育工作；因此，特別在黑琵賞鳥亭設置「攜手共創生物多樣性」合作標誌，表彰明台產險以實際行動實踐環境保護、社會責任及公司治理的永續經營卓越貢獻。

國家公園、濕地、海岸具豐富生物多樣性與生態系統服務功能，也是碳匯及環境永續的重要基地。台江處將以資源保育為核心，建構企業社會責任導入機制及模式，與企業攜手合作辦理黑琵棲地治理、生態友善棲地資源挹注及宣導國家公園保育理念等工作，公私協力共創雙贏互利。