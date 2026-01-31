明台產險「微型住宅動產保險」上線 強化弱勢火災保障

〔記者李靚慧／台北報導〕明台產險於113年第4季申請試辦「微型住宅綠能動產綜合保險」，已達成預期目標完成申報，即日起正式上線，並同步開放通路、第三方慈善團體及地方政府合作，共同提升弱勢族群的住宅火災保護網，藉此強化普惠金融、落實企業社會責任(CSR)。

明台產險商品本部本部長賴俊州表示，試辦期間深入了解弱勢家庭居住環境後發現，多數弱勢家庭仍居住於老舊磚造或木造房屋，火災風險明顯高於一般鋼筋水泥建築。一旦發生災害，若缺乏保險保障，往往無力負擔臨時住宿與生活必需品支出，容易使家庭陷入長期困境，衍生更多社會問題。

賴俊州指出，試辦期間已有多位保戶遭遇火災，透過政府與慈善單位的協助，加上保險提供實支實付的動產損失與災後必要費用理賠，協助受災家庭在短時間內逐步恢復生活，發揮即時支援功能。

「微型住宅綠能動產綜合保險」主要涵蓋兩大保障內容，包括建築物內動產保險，針對火災、雷擊、爆炸、航空器墜落、車輛碰撞及意外煙燻等事故，導致家具、衣物、電器等自有動產無法修復的損失提供理賠；以及災後不便費用保險，補償臨時住宿、生活急需用品、搬遷及租屋仲介等費用，皆於保險金額內採實支實付方式辦理。

此外，為呼應綠色永續政策，若保戶購買具「綠色節能標章」的家電，相關綠能產品理賠金額可提高至原有保障的1.5倍。

明台產險表示，該商品不僅獲得母公司三井住友海上集團(MSIG)的高度重視，也獲「114年度微型保險試辦業務獎」。未來除了開放合作通路銷售，也提供地方政府編列預算採購，作為提升弱勢族群居住安全保障的措施，期望透過保險強化社會防護網，實踐普惠金融精神。

