明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
記者陳思妤／台北報導
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。
鄭麗文明天要出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動追思的是，反對內戰、要求和平與民族統一而遭犧牲青年，甚至還有當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。而中國官方指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石。且這場祭悼活動還會由「台灣民主自治同盟」（台盟）向在台灣犧牲的中國烈士致敬，但「台灣民主自治同盟」並非台灣政治組織，而是在中共政黨中排名第八的所謂「民主黨派」。
鄭麗文今天下午出席馬習會十週年研討會，被問到明天活動被指是要追思共諜吳石，會不會覺得是接受中國史觀？鄭麗文先是「蛤？」了一聲，接著稱，國共內戰之後，全世界因為東西陣營對峙陷入冷戰時期，50年代台灣歷經非常肅殺的政治歷程，228事件後又經過白色恐怖、清鄉運動，而明天是針對白色恐怖政治受難者進行的秋祭活動。
鄭麗文表示，自己在2005年受前國民黨主席連戰邀請參加國民黨，當年連戰希望進行兩岸融冰，到中國大陸進行訪問，所以她一參加國民黨，就主辦227重要活動，邀請白色恐怖受難者陳明忠到國民黨中央遞給連戰和平之鑰。她說，陳明忠因為228事變遭到政治逮捕，坐了30年政治黑牢的，這背後代表的歷史意義是，當年國共內戰、冷戰背景，導致很多人因為不同政治理想跟主張，付出青春跟生命。
鄭麗文指出，在台灣有非常多共諜案，也有國民黨黨員、政治工作者在中國大陸被逮捕甚至凌虐、犧牲生命，坐了幾十年黑牢。「這是一個歷史的悲劇」，鄭麗文說，希望悲劇不要複製、不要發生，希望未來台灣人民不再因為政治理想跟信仰，必須以付出生命作為代價。
鄭麗文說，台灣民主轉型幾十年，是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以明天出席相關祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。
