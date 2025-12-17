明回新竹市府！高虹安抄論文案敗訴 要賠資策會40萬、登報1天

高虹安的博士論文未註明引用資策會任職期間發表的期刊論文，涉違反學術倫理，被資策會提告侵權。（本刊資料照）

新竹市長高虹安的貪污官司二審獲判無罪，僅剩偽造文書罪被判刑6月、可易科罰金，她依法向內政部申請復職，明（18日）將復職回到新竹市府上班。然而她之前被爆出在美國辛辛那提大學的博士論文題目抄襲過去在資策會任職期間發表的2篇期刊論文，遭資策會提告。近日智慧財產及商業法院判決高虹安敗訴，除了要賠資策會40萬元，還要將判決書登報1日。

高虹安自我抄襲？為何資策會提告？

高虹安在競選新竹市長期間，被爆出她的辛辛那提大學博士論文「運用分類及關聯規則探勘技術之多生產站製造品質預測模型」，使用了她在資策會任職期間2017年5月、9月發表的2篇期刊論文，且未註明出處，違反學術倫理。

廣告 廣告

資策會2022年10月對高虹安提告，指其未經授權引用，其中1篇引用比例甚至高達8成、超出合理使用範圍，控其違反《著作權法》，求償100萬元並要求刪除重複段落。

高虹安則重複部分只有6%，主張她以取得資策會概括授權，並指她的博士論文有明確表示感謝資策會，沒有隱匿資策會貢獻，也沒有侵害著作權的故意。

法官怎麼看？ 智財法院判決出爐

智財法院審酌相關文件內容，高虹安和資策會的合約表示她的研究成果著作歸屬資策會所有，資策會雖然讓她帶薪、帶職去念博士班，但根據相關電郵內容，高只有回報派駐美國研究，沒有提到修習學位，攻讀博士並非資策會指派的任務，因此她的論文不屬於職務上的正常使用。

法院認為資策會和高虹安之間沒有變更智慧財產權歸屬，期刊論文仍屬資策會所有，高虹安已逾越合理必要程度，且將博士論文上傳也未註明出處，已侵害資策會權利，因此判決高虹安敗訴，須將相關著作內容從博士論文中刪除、禁止利用著作，每件賠償20萬元，2篇共賠償40萬元；且因高虹安先前被判誣告罪成立，引起大眾關注，高虹安有無抄襲論文的事實會對資策會的信譽產生影響，因此高虹安需將判決書刊登至《聯合報》或《自由時報》1日。

更多鏡週刊報導

標準因人而異？判高虹安貪污無罪 郭豫珍法官被挖「駁回童仲彥再審聲請」理由曝光

高虹安貪污無罪有跡可循？ 法官郭豫珍今年1月這舉動早預告

館長抖音直播2度被封 曝原因「講了不能講的」