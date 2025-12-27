明回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流

生活中心／倪譽瑋報導

下週二東北季風帶來水氣，北東可能連續5天有局部降雨。（圖／氣象署）

把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。

把握回暖時機 明冷氣團減弱白天氣溫升

近日冷氣團持續影響北台灣，氣象署預報員曾昭誠表示，明（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，但到了白天就會回溫，北部、宜蘭、花蓮白天可回復到19至23度左右，中南部、台東約24至25度。降雨方面，水氣雖減少，但北部、東半部及恆春半島降雨機率仍高。另外，若溫度及水氣配合，北部3500公尺以上高山有降雪機會。

氣象署指出，下週一（29日）冷氣團影響依舊降低，北部、宜蘭、花蓮白天高溫可回復到22至24度左右，中南部、台東有望來到25至27度。降雨方面，雨區有略為縮小，以桃園以北、東半部及恆春半島為主，迎風面基隆北海岸、宜蘭仍是降雨明顯區。

下週二起東北季風增強 氣象署預計濕冷到週末

下週二（30日）起東北季風增強，氣象署預計這波會一路影響到週末（1月3日、4日），下週二北部氣溫開始下降，白天高溫約19到21度，中南部高溫則是24到27度。低溫方面，各地早晚易冷，台灣本島約14到19度，外島的馬祖不排除來到13度。降雨方面，這波水氣更多，迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更後面的1月4日到1月6日，可能還有另一波冷空氣南下，預計北部及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦較冷。氣象署強調，這波的預報日期較遠，不確定性大，須注意氣象署最新天氣資訊。

寒流什麼時候來？

今日早上林得恩曾分析，下週三（31日）跨年夜，天氣受東北季風增強影響，台灣北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨；整體來看，跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣。而下波強冷空氣團，預估就在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

