明坐鎮北車無差別攻擊演練！蔣萬安：收到細胞簡訊別恐慌

北捷台北車站、中山站一帶去年12月發生隨機砍人事件，為確保台北車站突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府明（22）日下午2時到3時將進行演練，並會發送「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）。台北市長蔣萬安今（21）日表示，明天他將親自到場，也請民眾收到細胞簡訊不要恐慌。

台北車站明天將進行演練，且是首度以「無差別攻擊事件」為基礎想定，藉此檢測各進駐單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為。

蔣萬安今天下午主持台北市道路交通安全會報，會前也向媒體證實，明天北車演練他會親自到場。他指出，這次是四鐵一起參與演練，也結合四個地下街、微風商場，中央、地方、民間一起參與。

蔣萬安說明，明天就是模擬突發事件發生後如何以最快速度整合，以及指揮調度相關人力、資源、物資，將可能影響降到最低。蔣萬安提醒，明天演練會發送細胞簡訊，週邊民眾若收到簡訊不要恐慌，這是演練的一部分。

台北市政府說明，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，本次演練與日前在捷運市政府站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。

細胞簡訊中央核定內容為，「[演練][疏散避難]1月22日14:05於臺北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999」。英文則為，「[Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on Taipei Main Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999」。

至於媒體追問，新北市長選舉的最新民調，台北市副市長李四川還是民調最高？怎麼看行政院副院長鄭麗君可能選台北市長？蔣萬安都未正面回應，只說了謝謝，選舉還早，專注市政。

