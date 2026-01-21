明坐鎮台北車站無差別攻擊演練 蔣萬安：收到簡訊免恐慌

台北市長蔣萬安今日證實會親自到場，也提醒民眾收到細胞簡訊別恐慌。（北市府提供）

台北捷運台北車站內、中山站外商圈一帶去年12月19日發生駭人聽聞的隨機砍人事件，為確保突發危安事件的緊急應變能力，北市府明日下午進行演練並發送細胞簡訊。對此，台北市長蔣萬安今日證實會親自到場，也提醒民眾收到細胞簡訊別恐慌。

蔣萬安今（21日）下午主持台北市道路交通安全會報，會前也向媒體證實，明（22日）他會親自到場，此次透過四鐵一起參與演練，同時也結合包含四個地下街、微風商場、中央地方民間共同來參與。明日就是模擬突發事件後，如何以最快速度整合，以及指揮調度相關人力、資源、物資，將可能影響降到最低。

最後，蔣萬安也提醒，明日演練會發送細胞簡訊，周邊民眾若收到簡訊不要恐慌，這是演練的一部分。台北市政府說明，明日將與交通部14時至15時舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，而發送細胞簡訊範圍為「台北車站半徑1公里。」演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。

