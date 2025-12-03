明基三豐AI智慧復健整合系統 推動精準復健

【記者柯安聰台北報導】因應超高齡社會與龐大復健需求，明基醫（4116）將於台灣醫療科技展發布全新AI智慧復健整合系統（IQMR System），首波推出三大訓練模組：一般訓練、高強度訓練、特殊訓練模組，透過自適應訓練控制、運動訓練與即時偵測運動時的力量及速度等表現，以客觀數據管理復健歷程，推動從經驗醫學走向證據醫學。



明基三豐參加明基佳世達集團在台灣醫療科技展的展區，於12月4日至12月7日在台北南港展覽館1館4樓展示AI智慧復健整合系統(IQMR System)，合力打造智慧醫療新未來。



根據Grand View Research分析，全球復健設備市場2025年至2030年將以年複合成長率8.3%穩定擴張，預計2030年市場規模將達272.9億美元。技術進步是推動市場成長的關鍵之一，其中復健設備中人工智慧（AI）和機器學習（ML）的整合可以實現更好的病患監測和客製化治療計劃，進一步推動市場成長。







圖：明基醫全新AI智慧復健整合系統（IQMR System），首波推出三大訓練模組，以客觀數據管理復健歷程



復健與復能相關設備將不再只是醫院裡的器材，而是能走入社區，成為長者智慧健康照護的一環。這套全新發表的AI整合成果IQMR System，將復健訓練過程科學數據化，跳脫部分傳統人力訓練及判斷，IQMR System將帶來一個完全不同於以往傳統復健經驗的全新訓練思維，也讓醫病溝通變得更有依據，也提高了訓練者的信任度。



IQMR System首波推出三大訓練模組，涵蓋不同族群需求。「一般訓練模組」提供一般亞健康族群建立阻力訓練基線；「高強度訓練模組」針對運動選手提供高強度進階的訓練課程。「特殊模組」提供醫師科學化數據參考，並針對各項不同適應症，協助醫生判斷個人化復健訓練課程編排。



IQMR System是完整結合了AI自適應訓練控制、AI運動模組與即時運動生理監測。透過使用AI演算法，來協調與訓練者的互動，並提供客製化的課程，協助以客觀數據管理個人訓練歷程，讓復健從「經驗判斷」邁向「科學判斷」的實證轉換。



明基三豐將於12月4日週四下午16:00至16:25與12月6日下午13:00至13:55，在台灣醫療科技展明基佳世達M120展區，舉辦AI運動復健系列講座「AI運動醫學在骨科復健應用數據化」、「銀髮族如何實現透過AI運動醫療更健康」、「運動醫療科技在長照、亞健康的應用」，3場講座分別邀請骨科醫師林坤儀、物理治療師王偉丞，深入探討AI運動復健的最新應用與發展趨勢。（自立電子報2025/12/3）