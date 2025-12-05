明基健康生活「Injoyyi」CICA彩妝上市 AI幸福觀測站把幸福融入日常

明基健康生活於醫療科技展中亮相全新品牌「Injoyyi」。圖 : 明基健康生活提供

明基醫(4116) 旗下 明基健康生活 以「幸福物語」品牌為核心，長期深耕醫療、保健與美學領域，今年以全新概念 「AI 幸福觀測站」 首度亮相台灣醫療科技展，將抽象的幸福轉化為可被觀測的日常訊號。幸福物語旗下品牌「Injoyyi」 同步登場、多款日韓人氣代理商品，與活動展區導入 AI 個人色彩鑑定，讓幸福全面照護，組成一趟科技、健康與美妝的幸福觀測旅程。

明基健康生活將於 12 月 4 日至 12 月 7 日，於 台北南港展覽館 1 館 4 樓（攤位 M120），與明基佳世達集團共同展出「AI 幸福觀測站」解決方案，打造科技與日常美學結合的智慧醫療新體驗。

AI造型師系統，即時分析膚色、氣質與臉部特徵，協助匹配最貼合個人的幸福色號。圖 : 明基健康生活提供

第一站命定色彩區：觀測你的幸福色號

導入 AI 造型師系統，即時分析膚色與臉部特徵，轉化為專屬的個人色彩。結合 Injoyyi 彩妝試色，讓幸福以可視化方式呈現，找到最適合自己的幸福色號。

第二站健康能量區：觀測你的健康能量

打造由外而內的完整保養體系，日本蜂蜜美容「&honey 髮品系列」，以嚴選蜂蜜成分深層滋養秀髮；「CLEND 頭皮礦泥養護」 則以天然礦泥溫和淨化，提供從洗護到頭皮日常的全面支持；來自韓國百年人蔘品牌 「正官庄」，以高麗蔘濃縮精華研製多樣商品，補足體內所需能量，打造從「頭皮到體內」的全方位健康照護版圖。

日本蜂蜜美容 「&honey 髮品系列」。圖 : 明基健康生活提供

來自韓國百年人蔘品牌 「正官庄」，以高麗蔘濃縮精華研製多樣商品。圖 : 明基健康生活提供

第三站幸福療癒區：觀測你的幸福指數

以全新品牌 Injoyyi 為主軸，推出 CICA 積雪草修護彩妝，戀愛感外觀與可愛吊掛設計打造實用又療癒的日常妝容；並展出與三麗鷗聯名的護手系列，上市即在社群掀起話題。現場同步展示交換禮物人氣首選 Hello Kitty 迷你寵愛包、吉伊卡哇、迪士尼聯名眼罩等多款 IP 新品，讓健康與美學一次到位。

以全新品牌Injoyyi為主軸，推出CICA積雪草修護彩妝，輕鬆打造實用又療癒的日常妝容。圖 : 明基健康生活提供

展場專屬互動活動 精彩不停

展覽期間亦推出多項互動活動，包括 AI 造型體驗、加入 LINE 好友即贈好禮、Injoyyi 妝品現場試用，以及電商限定優惠，讓「AI 幸福觀測站」成為人人都能即刻啟動的幸福儀式。Injoyyi 主張美麗不只點綴外表，更是健康的守護，陪伴消費者在繁忙生活中找回屬於自己的幸福節奏。象徵明基健康生活從醫療健康跨足美妝保養的新里程，持續以科技驅動，打造兼具智慧、健康與美學的幸福品牌

