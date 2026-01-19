明大寒開吃！原味蛋撻「超極酥」買一送一、必勝客披薩下殺3折
明（20）日迎接大寒，速食業者同步推出多項優惠活動。麥當勞APP推出多樣商品買一送一優惠，肯德基則推出全新配方蛋撻並祭出買一送一，必勝客也推出買大送大活動，優惠期間最長至一月底。
肯德基
肯德基推出「原味蛋撻超極酥」系列，採用全新撻皮配方，酥皮空氣口感導入，打造層次分明與極致酥脆口感，20日起全台上市。配合新品上市，肯德基自1月20日至2月12日推出PK雙饗卡APP會員限定「買一送一」優惠，限兌換一次。此外，同步推出6入禮盒優惠價199元，無需優惠券、兌換不限次數，新舊會員皆可參加。
麥當勞
本周麥當勞官方APP釋出多項優惠券，至22日止單筆消費滿190元送中薯；至25日止的優惠包括買超值全餐送小杯玉米湯、蘋果派、勁辣香雞翅一份兩塊，單點陽光蛋堡系列送薯餅，單點經典滿福系列含蕈菇系列送薯餅，以及單點金選美式咖啡冰或熱飲買一送一。
必勝客
必勝客則針對外帶大披薩推出多重優惠，招牌口味丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花升級，至1月31日前外帶單點大披薩限時6折。韓式泡菜豬五花披薩、超級夏威夷披薩則適用至1月31日平日外帶單點大披薩299元，假日外帶單點大披薩6折。
1月19日至1月23日、1月26日至30日則推出外帶披薩買大送大再送一份副食四選一、一杯1.25公升飲料二選一。副食選擇包括黃金雞柳條4條、黃金和風鱈魚塊5塊、德國芝心腸3條、巧克力QQ球10顆；飲料選擇則為可樂1.25公升或七喜1.25公升。
必勝客於1月6日至2月2日推出「四小福雙拼系列199元」活動，相當於下殺3折，品項包括雙拼四小福熱帶鳳梨海鮮總匯以及雙拼四小福日式照燒雞。另，同時段也推出「副食買一送一」活動，品項包括波隆那肉醬起司薯瓣買一送一，原價198元特價99元、黃金雞柳條4條買一送一，原價198元特價99元、巧克力QQ球5顆買一送一原價118元，特價59元。
延伸閱讀
影/蘆洲知名蔥油餅夫妻遭砍死「刀刀見骨」 逆子身影曝光
宜蘭近海8:51發生規模3.9地震 最大震度4級
民進黨派誰戰蔣萬安？藍議員：賴清德屬意「聽話的她」
其他人也在看
威力彩衝5.7億！ 3生肖財運大逆襲「成吸金黑馬」
威力彩頭獎上看5.7億，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖，1月財運大逆襲成「吸金黑馬」，存款數字狂漲、錢包鼓到炸，富貴擋都擋不住！中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
最低43折起！8款人氣行李箱＋旅行袋完整攻略，限時最高省6千6
說真的，旅行會不順，十次有八次不是因為天氣、不是因為班機延誤，而是你那咖行李箱在搞你。拉起來卡卡、轉彎亂飄、裝到最後拉鍊拉到懷疑人生，機場還沒到，人已經先累一半。更別說回程戰利品一多，「坐在行李箱上硬壓」的畫面輪番上演。 選對行李箱，旅行真的會變得很簡單。好推的輪子、夠裝的大容量、前開式的神設計，再加上能臨時救命的旅行袋跟壓縮袋，整趟旅程順到你開始懷疑，以前到底在忍什麼? 這篇一次幫你整理8款真正各司其職的行李箱推薦、旅行收納推薦，不管你是長途旅人、購物狂、效率控，還是永遠低估自己會買多少的人，都能找到那一咖旅行好夥伴。包準你看完只有一個想法：原來不是我行李多，是以前都選錯行李箱。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全盛期逾200隻"今剩不到30隻" 遊客訪猴硐貓村問:貓呢?
生活中心／陳崇翰 新北報導新北猴硐是有名的貓村，全盛時期超過200隻貓，但最近發現貓咪明顯變少，剩下不到30隻。居民說，多數的貓結紮，加上遊客帶重口味的肉泥來餵，造成貓咪腎衰竭。負責照顧貓的貓公所，目前又還沒找到新團隊營運。里長建議，動保處未來進行有計畫繁殖，才不會讓貓村虛有其名。兩隻貓咪在草皮上快樂追逐，虎斑貓、黑白貓、小三花全都有，遊客伸手摸摸頭、拍拍屁股，貓咪一臉享受，相當親人。新北侯硐以貓村聞名，但最近不少人發現，貓的數量明顯變少。當地居民會固定餵食貓咪。（圖／民視新聞）拍拍箱子，要小貓快來吃飯，還真的很聽話。全盛時期貓村有超過200隻流浪貓，有人專門在餵，也有動保處獸醫來巡視，如今只剩不到30隻，主要是因為多數都已結紮，小貓當然跟著減少。當地居民也懷疑，許多遊客帶貓泥來餵貓，貓咪吃過量重鹹的東西，導致不少貓腎衰竭離世。猴硐居民：「因為有區域性，本來我們這一區有40幾隻，新貓老貓算一算，只剩7隻而已。(貓泥)太鹹，不能一直餵，那個只是貓的零嘴，騙牠剪指甲、吃藥，不能一直吃，現在就是都買這個來餵 ，太鹹，腎衰竭。」先前猴硐貓公所的委外廠商自行解約，還在尋找新團隊。（圖／民視新聞）光復里里長周晉億：「最多這裡1、200隻都有，可能比人多，現在少之又少。(建議)動保處那裡、貓公所要負責繁殖貓咪，放出來，養大一點放出來，你可以植晶片。」新北市過去在猴硐設立"貓公所"，委外廠商經營，但先前業者自行解約，還在找新團隊接手。當地里長和居民偶爾也會幫忙照顧，但建議動保處和貓公所應該要有計畫繁殖，否則貓咪越來越少，以後遊客來貓村，都看不到可愛的身影了。原文出處：全盛期逾200隻「今剩不到30隻」 遊客訪猴硐貓村問：貓呢？ 更多民視新聞報導快儲水！6縣市明日停水 最久10小時無水用學測第2天！蔡英文揪考生「對英文答案」 網笑：第一次跟總統對卷子好緊張冷氣團加禽流感雙重衝擊！蛋價明起再漲2元 春節前兩週共漲5元民視影音 ・ 6 小時前 ・ 26
迎新春好康一次拿！統一品牌日最後補貨 滿999送整箱茶裏王不囤不行
農曆新年倒數計時，家家戶戶開始瘋狂採買年貨，但除了瓜子糖果餅乾，還有一類「隱藏版必囤清單」常常被忘記，那就是過年期間消耗超快的保久乳、飲料跟泡麵！親戚來訪飲料不夠、小孩吵著要喝茶、半夜肚子餓想泡碗麵，這些「過年突發狀況」最怕就是庫存不足，聰明的主婦主夫都知道，過年前就該趁著優惠一次囤好囤滿，這次「最後補貨潮」必鎖定「統一品牌日」，把旗下最暢銷的保久乳、茶飲、泡麵全部祭出年度最優惠價格，還加碼送限量好禮，不但滿額加送點數，最狂的是指定品滿999元直接送「茶裏王白毫烏龍975ml整箱」，限量100箱要搶要快！Yahoo好好買 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
【馬年最賺刮刮樂】頭獎最高2000萬元！10款搶先看 中獎率最高100％
過年將至，台灣彩券推出今年馬年限定刮刮樂，共10款，頭獎最高為「2000萬超級紅包」2,000萬元，但中獎率僅排第三，最高中獎率則由「金馬獎」以100％奪冠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 22 小時前 ・ 43
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 6 小時前 ・ 4
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 21
【台積電創富1】台積電創造多少富豪？身價破10億元股東2090人
台積電（2330）為台灣創造多少富豪？上周護國神山股價改寫1750元天價紀錄，16日終場收盤在1740元，只有持有600張以上的股東身價就飆破10億元，據集保結算所最新資料顯示，截至16日為止台積電共有2090位身價超過10億元以上的富豪股東，較一年半之前大增528人之多，令人咋舌。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 4
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 17 小時前 ・ 129
中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反
國民黨立委陳玉珍日前再次強調自己是福建人而非台灣人，引發各界熱議。作家顏擇雅對此發文反擊，質疑陳玉珍若非擁有「台灣地區民意代表」頭銜，中共根本無須禮遇，直言其在福建也只是「Nobody」。顏擇雅進一步分析，中共官媒仍稱陳玉珍為「台灣地區民意代表」，並推測北京未輕取金門，是擔憂恐引發公投連鎖效應，導致台灣本島、甚至西藏、香港與上海等地人民要求公投。顏擇雅諷刺這層關係僅是「大家一起吃統戰飯」，而非單純統戰，揭示雙方各取所需的利益交換，並提醒金門地緣政治的複雜性。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 78
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 28
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 3