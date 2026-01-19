明大寒開吃！原味蛋撻「超極酥」買一送一、必勝客披薩下殺3折

明（20）日迎接大寒，速食業者同步推出多項優惠活動。麥當勞APP推出多樣商品買一送一優惠，肯德基則推出全新配方蛋撻並祭出買一送一，必勝客也推出買大送大活動，優惠期間最長至一月底。

「原味蛋撻超極酥」買一送一。（圖˙／肯德基臉書，下同）

肯德基

肯德基推出「原味蛋撻超極酥」系列，採用全新撻皮配方，酥皮空氣口感導入，打造層次分明與極致酥脆口感，20日起全台上市。配合新品上市，肯德基自1月20日至2月12日推出PK雙饗卡APP會員限定「買一送一」優惠，限兌換一次。此外，同步推出6入禮盒優惠價199元，無需優惠券、兌換不限次數，新舊會員皆可參加。

麥當勞

本周麥當勞官方APP釋出多項優惠券，至22日止單筆消費滿190元送中薯；至25日止的優惠包括買超值全餐送小杯玉米湯、蘋果派、勁辣香雞翅一份兩塊，單點陽光蛋堡系列送薯餅，單點經典滿福系列含蕈菇系列送薯餅，以及單點金選美式咖啡冰或熱飲買一送一。

必勝客

必勝客則針對外帶大披薩推出多重優惠，招牌口味丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花升級，至1月31日前外帶單點大披薩限時6折。韓式泡菜豬五花披薩、超級夏威夷披薩則適用至1月31日平日外帶單點大披薩299元，假日外帶單點大披薩6折。

「副食買一送一」活動。（圖／必勝客臉書，下同）

1月19日至1月23日、1月26日至30日則推出外帶披薩買大送大再送一份副食四選一、一杯1.25公升飲料二選一。副食選擇包括黃金雞柳條4條、黃金和風鱈魚塊5塊、德國芝心腸3條、巧克力QQ球10顆；飲料選擇則為可樂1.25公升或七喜1.25公升。

必勝客於1月6日至2月2日推出「四小福雙拼系列199元」活動，相當於下殺3折，品項包括雙拼四小福熱帶鳳梨海鮮總匯以及雙拼四小福日式照燒雞。另，同時段也推出「副食買一送一」活動，品項包括波隆那肉醬起司薯瓣買一送一，原價198元特價99元、黃金雞柳條4條買一送一，原價198元特價99元、巧克力QQ球5顆買一送一原價118元，特價59元。

