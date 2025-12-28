即時中心／徐子為報導



氣象署指出，明（29）白天氣溫會回升，北部高溫在23度左右，中南部約27度，但因水氣仍多，北部及東部有機率下雨，另外，苗栗以南地區日夜溫差大，外出要注意氣溫變化。





中央氣象署預報指出，明天水氣仍多，基隆北海岸及東北部下雨時間較長，桃園以北、花東、屏東及竹、苗山區也有局部短暫雨，其他地方則為多雲。



溫度方面，北部及東北部氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼；苗栗以南日夜溫差大，各地低溫約在14至18度，北部及東北部高溫約21至23度，其他地區24至27度。



關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週一全台天氣最為穩定，週二隨東北季風增強，北台雲量增多，氣溫也由北往南逐步下降。



週三跨年夜各地低溫約落在15到17度，冷空氣強度不排除達「大陸冷氣團」等級，由於伴隨水稅，北部與東半部將呈「濕冷」。



元旦當天，冷空氣將達這波東北季風最強，北部與東部見到日出機率較低，中南部與台東見到曙光機率較高。







原文出處：快新聞／明天上午回暖高溫上看27度 跨年夜「急凍濕冷」低溫下探15度

