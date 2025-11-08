明天休市肉商先搶豬肉 彰化肉品市場衝出112.5元高價
〔記者顏宏駿／彰化報導〕中央恢復毛豬屠宰和拍賣交易的第二天，彰化縣肉品市場今天最高價來到每公斤130元，平均拍賣價每公斤112.5元，比昨102.5元上漲10元。肉商認為，剛解禁買氣旺，又逢週日休市，承銷戶搶肉才抬高價格。
昨天彰化肉品市場登記拍賣的毛豬多達2300多頭，其中有200頭是中央媒合的冷凍廠訂購，因為買氣熱烈，價格一度衝到132元，平均則為102.5元；今拍賣數量降到1786頭，最高價也以132元拍出，最後的均價為112.5元，連續2天都有百元上的好行情。
戴姓承銷商說，這兩天行情比禁宰前好，但影響豬價的因素變多，行情落差更大；例如，半個月沒有溫體豬，大家爭搶，抬高價錢，但不少豬養到150至160公斤，反而拍不到好價錢，因為肉商擔心肉質過熟、過硬，價格波動因此劇烈。基本上，解禁過後買氣不錯，很可能是「哈肉族」太久沒吃到溫體豬，但這波「高潮」後，是否還能維持100元以上的高價，還有待觀察。
彰化縣肉品市場表示，中央媒合的冷凍廠向彰化縣肉品市場買豬，昨解除禁宰令之後的首日拍賣2300多頭，其中200頭就是給冷凍廠，品質最好的豬昨、今都拍出高價，平均價格因今交易數量較少而價揚，明(9日)休市，下周一仍是登記出豬到場拍賣。
更多自由時報報導
闊別15天 苗栗縣肉品市場拍賣均價達125.4元創新高
北市傳統市場溫體豬一早賣光光 攤商沒補貼怨：蔣萬安要一視同仁
苗縣豬肉解禁 攤商抱怨拍賣價高於外縣市自行吸收成本
新北溫體豬肉黃昏市場先上架 婆婆媽媽搶購：還是新鮮豬肉對味
其他人也在看
雙11彰化閱讀節來了 9大主題不用花錢敗家就能快樂
誰說雙11（11月11日）只能花錢買快樂？在彰化，雙11不用敗家更不必血拼，就能獲得幸福感！彰化縣文化局將從11月11日到12月31日舉辦「2025彰化閱讀節」號召大家一起用閱讀點亮生活，「書中自有黃金」就是要讓民眾在書香與故事中感受彰化的人文魅力。自由時報 ・ 1 天前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 19 小時前
彰化縣勞工處連辦2場藝漾市集
彰化縣勞工處，為了提供給「職業訓練」結訓的創業學員、具身心障礙身分的創業者以及各工會自營作業者，擁有多元的商品行銷管道，8日起，一連2週的週休假期，將盛大舉辦2場次戶外型「美好彰化～藝漾市集」活動，希中廣新聞網 ・ 1 天前
彰化肉品市場湧入400頭豬隻 拍賣價最高每公斤突破118元
豬隻禁宰運禁令解除，彰化縣肉品市場今日恢復拍賣作業，拍賣價格開出紅盤，整體價格維持平穩未見崩盤，肉品市場表示，今日將拍賣2392隻豬，豬隻重量較往常平均重約15公斤，早上拍賣較往常踴躍、價格略高於禁令前，推測應與庫存肉品用完、及政府鼓勵冷凍商進場有關。中時新聞網 ・ 1 天前
彰化企協創會四十週年藝文聯展 彰化市婦女學苑熱烈登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣企業經營研究協會舉辦的「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」，互傳媒 ・ 14 小時前
彰化短債全還清！縣民怒「普發現金沒加碼」 真相曝光
全民普發一萬現金正式開跑，不少縣市傳出「加碼現金」，像是嘉義市「每人加碼3000元」、新竹市將發放「5000元消費金」等。有彰化縣民眾對此抱以高度期待，希望縣府也比照其他縣市辦理，不過真相卻讓人失望，掀起熱議。中時新聞網 ・ 17 小時前
「先頭烏」進港！ 漁民估今年首桶「烏金財」進帳逾100萬元
立冬過後，天氣轉涼，首批野生烏魚也來報到了，彰化縣漁民在外海捕獲3000多條烏魚，滿載而歸回到塭仔漁港，現剖現賣，新鮮看得到，加上價格持平，每條魚依體型大小，賣100元到150元左右，比較大尾的一斤1...華視 ・ 10 小時前
噁! 微笑單車置物籃被"倒泡麵" 官方:若惡意破壞將求償
生活中心／李世宸、張皓宇 台北報導經常騎YouBike的人一定知道，置物籃裡頭常常出現垃圾，就有民眾憤而爆料，在北市大同區想借車，卻發現一連4台車的籃子，都是泡麵殘渣，噁心到根本不敢借，也懷疑是有人在惡作劇，只是攤開使用規則，根本無法可罰，交通局長坦言，會想辦法遏止這種亂象發生！晴朗天氣，民眾騎YouBike上街，十分愜意，只是有人想借來騎，卻看到這個畫面。一大坨麵條，放在YouBike菜籃裡，旁邊配料加蔬菜，甚至肉羹都清晰可見，另一台還能看見放泡麵的紙碗，以及泡麵殘渣，8號上午7點多，路人在台北市大同區，拍下照片，原本想借車卻發現疑似泡麵被丟棄，而且一連4台車都有，難道是用菜籃煮泡麵嗎？這是到底是要別人怎麼騎？民眾：「看起來很像故意的，對啊，因為他是整個把它倒進去，太沒有公德心了吧，應該帶回家啦。」民眾爆料，在北市大同區想借車，卻發現一連4台車的籃子，都是泡麵殘渣，噁心到根本不敢借。（圖／民視新聞）YouBike籃子垃圾多，民眾早就見怪不怪，到出現食物殘渣，真的很讓人看傻眼，來到事發地點，泡麵已經被清乾淨，只是別的單車菜籃，依然有各種垃圾蹤跡。民眾：「（常碰到有垃圾？）三到四次就會遇到一次，大部份都飲料罐跟衛生紙。」民視記者李世宸：「很多人會把垃圾，就這樣放在YouBike裡面，類似的狀況其實屢見不鮮，而還有比這更誇張的。」YouBike曾透過IG宣導置物籃不是垃圾桶，但留言區就有人抱怨曾發現毛小孩的排泄物，只是種種亂象，卻無法有效遏止！民眾爆料，在北市大同區想借車，卻發現一連4台車的籃子，都是泡麵殘渣，噁心到根本不敢借。（圖／民眾提供）微笑單車公司發言人林苑毓：「YouBike的置物籃，是便利民眾使用，我們希望民眾都能夠愛惜，如果民眾租借YouBike，是因為自己的惡意使用，而造成我們車輛的，毀損破壞的話當然我們會，跟這個民眾來進行求償。」台北市交通局長謝銘鴻：「這是一個非常不道德，非常惡劣的行為，看了也非常令人痛心，罰則這塊的一些作用，我認為是應該可以再加強。」北市府決定硬起來，研議罰則，目前先依照廢棄物清理法，開罰1200到6000元，只是呼籲使用者應該多點公德心、才能保持微笑單車的清潔，否則下次借到噁心車輛，只怕會有滿滿的厭惡感！原文出處：惡作劇？微笑單車置物籃被「倒泡麵」 民眾：噁到根本不敢借 更多民視新聞報導台版料理鼠王30cm巨物！親自試菜11萬網友傻眼街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！近況大升級網歪樓：刪了青春動滋券+文化幣／快轉發給同學！這招免費看電影、球賽 滿足「三條件」領破千補助民視影音 ・ 9 小時前
雲林毒販集團見警騎車逃 「偵防車封路」堵騎樓逮人
雲林縣 / 綜合報導 海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲在停車場內，員警背著重達1公斤的裝備緊追不捨，連目擊民眾都熱心指引協助警方逮捕男子，原來他是一名毒品和公共安全案的通緝犯。查緝人員發現嫌犯企圖騎機車逃逸，馬上用偵防車堵住騎樓，嫌犯甚至還想撞開偵防車。查緝人員VS.嫌犯說：「警察啦，XX，XX，還跑。」砰地一聲，嫌犯連人帶車倒地，現場優勢警力，包圍壓制住嫌犯，過程有如警匪電影。查緝人員VS.嫌犯說：「你在撞什麼，XX，趴下。」海巡署會同雲林警方，聯手出擊查獲販毒集團，鎖定嫌犯落腳地點收網。海巡署人員VS.嫌犯說：「以為我們沒事抓你，，你瘋了嗎。」海巡署雲林查緝隊副隊長許裕宗說：「分別於雲林縣及南投縣，緝獲吳姓主嫌為首之販毒集團，共計3人。」另外，台中警方深夜盤查形跡可疑的王姓男子，對方突然拔腿就跑。警方VS.男子說：「你要幹嘛啦，(我去叫我老闆)，你不用跑，你要跑什麼。」警方背著重達1公斤的裝備，和男子追逐500公尺，男子躲進超市停車場，不見蹤影。員警VS.民眾說：「小姐，妳剛有看到一個戴帽子的人走出來嗎，(在那邊)，往那邊嗎。」還好熱心民眾指引方向，員警順利逮捕躲在車子底下的男子，員警VS.民眾說：「出來啦，看到你了啦，，體力很好嘛。」松安派出所副所長林智偉說：「晨運民眾及路過婦人，見狀都熱心協助指引方向，員警最終在追逐500多公尺後，發現王男躲藏於車輛下方，當場將其查獲。」原來男子是毒品和公共危險罪通緝犯，半夜和警方在街頭大玩躲貓貓，最後還是難逃法網。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
坑殺外國客！？ 西門伴手禮「泡芙」比賣場貴125元
坑殺外國客！？ 西門伴手禮「泡芙」比賣場貴125元EBC東森新聞 ・ 11 小時前
豬肉解禁！攤商提早備貨 民眾搶吃滷肉飯：太幸福了
台灣豬肉禁令解除，全台各地攤商與民眾迎來熱烈回響！基隆廟口、宜蘭城隍切仔麵等地民眾排隊品嘗滷排骨飯、滷肉飯等豬肉美食，表現出對台灣豬肉的熱愛與思念。業者積極備貨，有些甚至提前營業以滿足顧客需求，但也坦言這15天的禁售期間造成不小的經濟損失，「一天損失至少3000多元」，希望疫情能盡快穩定下來。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
搭普發1萬元熱潮！彰化GO購延至12/31 抽200萬電動車、iPhone 17
全民普發1萬元現金掀起消費熱潮，各大銀行、電商搶推抽獎活動，地方政府也不落人後；彰化縣政府宣布，原本只到11月底的「彰化GO購」活動，延長至12月31日，希望鼓勵大家把錢花在彰化、抽到市價近200萬元的電動車、iPhone 17等大獎。彰化GO購自9月1日開跑，只要在縣內商家單筆消費滿500元，憑發自由時報 ・ 1 天前
戴資穎退役》Sindhu長文祝福 「跟你的對戰改變了我」
巴黎奧運後就不曾出賽的台灣羽球天后戴資穎，昨天晚上正式宣布退休，世界羽壇也紛紛發文向他送上祝福。他職業生涯最主要的對手之1，印度好手P. V. Sindhu，也在社群網站上發出長文紀念2人亦敵亦友的生涯。TSNA ・ 20 小時前
亞職交流賽》自由身未能「同樂」 王彥程招待樂天金鷲吃洪瑞珍
24歲左投王彥程在今年季後成為自由球員，這次未能隨樂天金鷲在台灣進行亞洲職棒交流賽，但他在今天賽前仍盡地主之誼，特別為樂天金鷲全體隊職員準備台灣特產「洪瑞珍三明治」，希望幫大家補充體力。「 王選手からの差し入れです！ 」樂天金鷲今和樂天桃猿交手，在賽前休息室的桌上，就放著台灣人都很熟悉的三明治，並附自由時報 ・ 10 小時前
彰化肉圓重磅回歸 阿璋買十送二、北斗肉圓生備貨增2成
美味肉圓回歸！受豬隻禁宰令影響，彰化聞名的美食肉圓在沒溫體豬肉供應下，只能被迫休息，隨著禁宰令解除，肉圓業者喜迎回歸，阿璋肉圓為此推出今日限定外帶買十送二優惠回饋消費者，北斗肉圓生也提高備貨量2成，因應可能增加的購買人潮。中時新聞網 ・ 13 小時前
媽祖牽線 日本正妹跨海尋根圓夢
在台灣出生的日本音樂創作者佐藤香里，1歲時父母離異，她隨母親回日本定居，和在屏東的父親失去聯繫30多年。今年初屏東市瑞光里長盧逸洋接到她的尋親任務，因線索極少，一直無法突破，直到向里內信仰中心聖母宮求助，獲得3個聖筊後終露曙光，不久就找到佐藤香里已逝父親的長眠之處；佐藤香里今（8）日在家人陪同下祭拜自由時報 ・ 8 小時前
糖友自我血糖監測不能少 專家教你不痛測法
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】控制血糖值在正常的範圍，是糖尿病患必須做好的自我照顧，但是，很多患者因為怕互傳媒 ・ 10 小時前
陳亭妃：孩子要快樂學也要有競爭力 教育十大美景陪伴台南家庭成長
[Newtalk新聞] 立法委員陳亭妃今（8）日於「妃妃姐姐太空萌樂園」活動現場，正式公布「妃妃市長的教育十現美景」，描繪她心中理想的台南教育藍圖。她表示，除了要打造親子友善城市，更要讓孩子擁有好的教育環境，具備競爭力、能與國際接軌，「台南的孩子絕對不能輸在起跑點。」 活動現場吸引眾多家庭參與，小朋友在全國最大的太空氣墊樂園中歡笑奔跑，象徵著教育的起點，讓孩子在快樂中學習、在探索中成長，陳亭妃說，親子政策不是點綴，而是城市治理的重要一環，當家庭能安心育兒、孩子能開心學習、老師能受到尊重，這座城市就會變得更有希望。 她提出的「教育十現美景」，從幼托、義務教育、高中職到技職與終身學習，形成一條完整的教育路徑；第一美「十二年國教點亮台南府城」，以文化自信與國際視野為教育起點；第二美「翻轉教育、培育創新學子」，強化教學品質與創新課程；第三美「快樂學習、編織美麗童年」，推動E化、多元入學與藝術教育，讓學習更快樂、更貼近生活。 陳亭妃特別指出，老師是教育的靈魂，第四美「老師你好，台南老師最有型」，要降低班級人數、提升教師福利、精進專業培訓；第五美「學校做主，校長最專業」，讓學校回歸教育本位，行政支新頭殼 ・ 8 小時前
玉山金併三商壽、寶佳取得中工逾10%股權、健保補充保費新制喊卡 本周大事回顧
玉山金控周三 (5 日) 宣布，將以總聘金 483 億元收購三商美邦人壽；中工周一 (3 日) 指出，寶佳集團成員堡新投資取得中工超過 10% 股權；健保補充保費新制引起軒然大波，行政院於周四 (6 日) 指示暫緩此計劃，以下為本周大事回顧。鉅亨網 ・ 16 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前