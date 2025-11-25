明天入夜水氣增多、北東轉雨 東北季風接連報到

中央氣象署表示，明天持續受東北季風影響，水氣減少，但晚間起又有另一波東北季風增強，加上南邊熱帶系統帶來水氣，有降雨機率。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，熱帶系統預估今天晚上到明天可能增強為今年第27號颱風天琴 ，預估朝中南半島方向前進，不會直接影響台灣。

（圖取自中央氣象署網站）

預報員黃恩鴻表示，未來一周都是偏涼的天氣型態。明天天氣概況，白天持續受到東北季風影響，但水氣減少，迎風面有零星降雨，其他地區多雲到晴可以見到陽光，他提醒，今天晚上到明天清晨是這波最涼的時候，中部以北低溫攝氏15到17度，南部及花東18到20度。



黃恩鴻指出，明天晚上起另一波東北季風南下帶來水氣，明晚到周四（27日）預估迎風面的北部、東半部跟恆春半島轉為局部短暫雨，加上南邊熱帶系統將帶來中層水氣影響，南部跟中部山區有零星短暫雨，雲量上比較多，中南部有零星降雨。

黃恩鴻表示，周五（28日）水氣減少，各地多雲到晴，只剩恆春半島有零星短暫雨，溫度上氣溫比較偏涼，一直到周末（29日）都是早晚偏涼的天氣型態。他提醒，26日、28日及29日清晨低溫都在15度到17度，高溫方面白天北部、宜蘭跟花蓮20度到22度，中南部25度到27度，周末北部高溫回溫到25度左右。

黃恩鴻指出，熱帶系統預估今天晚上到明天可以增強為今年第27號颱風天琴，預估朝中南半島方向前進，不會直接影響台灣。