明天全台空氣品質亮橘燈 環境部：東北季風挾境外污染物 外出戴口罩

環境部今天表示，根據最新觀測資料，內蒙古地區出現沙塵現象，山東半島至上海一帶出現霾害，研判明天（25日）東北季風將挾帶境外污染物，影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，提醒民眾應盡量減少外出，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，可配戴口罩防護。

環境部24日表示，25日東北季風將挾帶境外霾害及沙塵等污染物，全台空氣品質多為橘色提醒等級。圖為台北市大同區民眾戴口罩騎單車外出。（中央社資料照）

環境部發布新聞稿指出，據最新觀測資料、交通部中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬，今天於內蒙古地區觀測懸浮微粒（PM10）小時濃度達500至800微克/立方公尺，山東半島至上海一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度達50至100微克/立方公尺，明天東北季風將挾帶境外污染物，影響台灣空氣品質。

環境部表示，預估明天上午北部地區PM2.5小時濃度達30至50微克/立方公尺，午後隨東北季風往南影響至中南部地區，沙塵在午後影響北部，PM10小時濃度達100至150微克/立方公尺，晚間則擴大影響中南部，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部也指出，境外污染物影響程度，視上游地區空氣污染物濃度變化而定，預估29日東北季風才會減弱，空氣品質可望改善至良好到普通等級。

對於各地空氣品質應變措施，環境部說，各地方環保局在空氣品質不良期間，執行空污應變措施，包含針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並於河川揚塵好發區加強實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，空氣品質不佳期間，民眾應盡量減少外出，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，若要外出建議配戴口罩防護，並適時注意空氣品質預警資訊。