明天全球直播！霍諾德無繩攀台北101 關鍵「1風險」曝光 外媒揭這做法

實習記者藍子瑄／台北報導

霍諾德徒手攀台北101於24日上午9時登場。（圖／Netflix）

全球知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將於台灣時間24日挑戰無裝備攀爬台北101。這場高風險行動將由Netflix進行全球直播，轉播時間長達2小時。隨著活動登場在即，外界也最擔心「若發生意外該怎麼辦？」對此，外媒指出，Netflix早已準備應變對策。

畫面太危險？Netflix轉播設「10秒延遲」應變

外界最關心的焦點之一，是攀爬過程若發生意外，直播畫面該如何處理。根據英國媒體《觀察家報》報導，Netflix此次轉播特別設計10秒延遲機制，推測是為了在突發狀況下，製作團隊能即時中斷畫面，避免事故畫面直接播出。

全程無繩、無安全網 本人坦言：觀眾一定會緊張

報導指出，霍諾德此次挑戰，將完全不使用繩索與任何安全設備。他過去受訪時曾坦言，觀眾在觀看時勢必感到緊張，但他希望大家能從中感受到自己對這次攀爬的投入與喜悅，「這對我來說，是一段非常純粹的體驗。」

征服世界岩壁後 下一站鎖定台北101

霍諾德擁有超過30年的攀岩經歷，曾完成美國優勝美地國家公園酋長岩、半圓頂與沃特金斯山等多座經典岩壁的無繩攀登，被譽為「真人版蜘蛛人」。他也曾挑戰南極、北極等極地岩壁，如今將目標鎖定台北101，形容這次挑戰是自己人生的重要篇章。

成了父親仍不退場 妻子一句話道出他的本性

儘管已成為人父，外界對他是否該繼續進行高風險挑戰充滿疑問，但霍諾德的妻子桑妮・麥肯樂斯（Sanni McCandless）在紀錄片《赤手獨攀台北101：直播》預告中直言：「現在他是父親了，雖然大家質疑他，但那就是Alex，一直以來都是。」

