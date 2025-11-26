明天再降溫！冷空氣一波接一波 下探12度時間曝

記者柯美儀／台北報導

今晚到明日大台北、東半部及恆春半島有短暫陣雨機會。（圖／氣象署提供）

今（26）日持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，天氣雖多雲，但因空氣偏乾，降雨機會不大。天氣風險分析師吳聖宇指出，明日又有一波東北季風南下，迎風面地區可能出現短暫陣雨，苗栗以北到宜蘭高溫可能不到20度，夜晚空曠地區還可能降至12度左右。未來幾天東北季風將一波波南下，需注意保暖。

明日東北季風南下 迎風面地區降雨

吳聖宇表示，明日另一波東北季風南下，配合中高層短波槽東移，台灣東南方、東方海域才會有比較明顯的雲雨帶形成，但是大致也是往東遠離，對台灣陸地天氣的影響有限，預估僅有大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會，中南部仍是維持雲量偏多的天氣型態。週五（28日）台灣以東海域的雲雨帶逐漸往東離開，台灣附近又會受到東北季風較乾空氣影響，除了迎風面地區雲量仍較多之外，其他大部分地區都將恢復多雲或有陽光的天氣型態。

北部偏涼 中南部日夜溫差大

氣溫上，吳聖宇預期今日白天在新竹以北到宜蘭、花蓮一帶高溫仍只有20-22度，苗栗以南地區以及台東一帶高溫則是有24-27度，今晚到明日清晨在中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區仍可能降到15度上下，南部及花東都市地區低溫19-21度，空曠地區可能降到18度上下。明日白天另一波東北季風南下，加上各地雲量偏多、迎風面局部有雨的情況下，苗栗以北到宜蘭高溫只有19-21度，中南部及花東地區高溫也只有22-24度之間，明顯較為偏涼。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

週五高溫略回升 陽光露臉

吳聖宇表示，明晚到週五清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能再度降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到15-17度之間。週五東北季風持續影響，但白天雲量逐漸減少，有些地方陽光露臉，各地高溫略有回升不過幅度有限，北部、東北部高溫20-22度，中南部及花東地區高溫則是在23-26度左右，夜晚到週六（29日）清晨要注意雲量減少後的局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區可能降到17度上下。

週末好天氣 東北季風減弱

吳聖宇指出，週末期間（29-30日）東北季風減弱、風向轉較偏東風，水氣也少，迎風面地區雲量較多，其他地方則是多雲到晴天氣。各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫會逐漸回升到24-26度，中部及花東回升到26-28度，南部高溫可能到29-30度，但是夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下，日夜溫差變化會比較明顯。

下週天氣展望 北台溫度起伏較明顯

吳聖宇目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都還是不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此在北台灣的溫度起伏變化可能會比較明，其他地方則是日夜溫差變化大。

