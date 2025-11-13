明天北台灣天氣溼涼！低溫下探20度 南北溫差大

即時中心／徐子為報導



明（14）日北部、東部及大台北山區偶有雨；其他地區多雲到晴、可見陽光。北台灣低溫20度，高溫則為22度，其他地區高溫可達28度，各地區溫差明顯。





中央氣象署預報指出，台灣明天持續受東北季風影響，不過水氣會稍微減少，但迎風面的桃園以北及東半部，雲量將較多且偶有零星降雨；基隆北海岸、東北部及大台北山區，降雨的機率仍偏高；其他地區則為多雲到晴、可見陽光的好天氣。台南以北、基隆北海岸、東半部沿海地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，易有平均風6級以上或陣風8級以上強風。



溫度方面，明天北台灣天氣較涼，整日約20至22度；其他地區低溫為21至23度，高溫為26到28度，外出請多加件衣物注意保暖。離島的澎湖為晴到多雲，約22至24度；金門為晴到多雲，約19至22度；馬祖為晴到多雲，約18至20度。



空氣品質方面，週五因東北季風影響，高屏地區稍易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。





