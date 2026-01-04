明天又要變冷了！新一波冷氣團來勢洶洶 各地降溫情況一次看
即時中心／高睿鴻報導
相較於過去幾天的低溫，今（4）早全台多地的溫度大幅拉升，比起清晨仍相當寒冷，顯示日夜溫差極大。而氣象署預報員曾昭誠則說明，雖然前一波大陸冷氣團已減弱，使溫度逐漸回暖，但下一波強烈冷氣團即將到來，從明（5）天起就會逼近北台灣，預計至少影響到1月9日；明天北部、宜蘭高溫又會降回20度以下，中南部受影響時間較晚，但進入中後期，各地最低溫都可能降至10度上下，北部多數時間也僅有15度左右。
曾昭誠首先表示，雖然大陸冷氣團逐漸減弱，但今天清晨受輻射冷卻影響，各地仍相繼出現10度以下低溫；不過今日白天，因台灣各地都可看見陽光，所以加熱相當迅速，日夜溫差較大。他補充說，今天早上各地都有20度以上、南部高溫甚至接近25度，與清晨相比，溫差至少10度以上。
但曾昭誠指出，明天馬上又會有另一波強烈大陸冷氣團南下，所以各地氣溫將再次轉冷，而此波冷氣團可能一直影響到接近下週末；他另提到，進入後期將轉乾冷、各地清晨輻射冷卻影響大，所以清晨都有機會持續出現10度以下低溫。總之，未來一週基本上都是偏冷的天氣形態。
氣象署預報員曾昭誠。（圖／民視新聞）
曾昭誠說明，今天清晨金門、馬祖都出現10度以下低溫；竹苗丘陵地、河谷地區及部分地區，更有出現6度以下低溫。最低溫出現在新竹關西，只有4.8度；苗栗造橋也只有5.6度，很多地方也是10度以下；最低溫的幾個地區，也都不足7度左右，顯見今晨各地仍相當冷。但現在，他指出，台灣北方已沒有強烈冷平流、雲街已消散，所以也使東北季風減弱，各地氣溫轉乾、可見陽光。
也由於有太陽，所以他直言說，各地白天加熱速度快，整個西半部都有23至24度、東部21至22度，與清晨溫差都超過10度；所以曾昭誠說，溫差較大的情形下，民眾若早出晚歸、清晨晚上在戶外活動，應穿上足夠的衣服保暖。不過他接著指出，明天起又有另一波冷高壓，將從台灣北方逐漸南下，所以台灣將再次轉冷、且風向也會轉為東北風。
曾昭誠表示，冷氣團影響最大的時間，大約是1月5日至8日，北方高壓逐漸南下的過程中，冷空氣將持續往台灣輸送；一直到9日後，高壓才會慢慢出海，所以9日、10日的白天溫度，才會逐漸回溫。降雨方面，今天全台轉乾、各地晴到多雲；但明天東北季風增強，所以迎風面的北部、東部、恆春半島，可能都會出現雨勢。
但1月6日以後，曾昭誠說，因大陸高壓已接近台灣，所以環境將逐漸轉乾，除了基隆北海岸、北部山區仍會有些降雨，整體仍是濕冷轉乾冷的天氣型態。至於7日至10日期間，雖然台灣可能還是多少受冷氣團持續影響，但附近的環境持續偏乾，僅東部、恆春可能會有些零星降雨。
氣象署預報員曾昭誠。（圖／民視新聞）
至於後續的降溫狀況，曾昭誠表示，明天北部、宜蘭又會降回20度以下，中南部受影響的時間稍晚一些。而週二至週五之間的清晨，受冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨氣溫可能都會降到10度上下。他續指，整體來說，週二至週四這段期間，北部氣溫都會降到15度上下、南部則是20度或更低；直到週五（9日）以後，大陸冷氣團開始慢慢衰弱，屆時白天氣溫才會逐步回升。
但曾昭誠還是提醒，縱使接近下週末時，氣溫有望回升，但還是有輻射冷卻影響，因此平地空曠地區、縱谷或山谷地區、清晨時間等，還是有可能出現10度以下低溫。
原文出處：快新聞／明天又要變冷了！新一波冷氣團來勢洶洶 各地降溫情況一次看
更多民視新聞報導
全台週日氣溫回升！專家曝下週「這時」再迎強冷氣團
卓冠廷質疑黃國昌「新北選假的」 蘇巧慧反應出爐
確立對等國關係！林宜瑾提案修兩岸條例 蘇巧慧說話了
其他人也在看
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 1 天前 ・ 2
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 13
明冷氣團減弱 下周恐出現今年首波寒流
中央氣象署天氣預報指出，明天強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，中部以北低溫攝氏10到12度；下周一（5日）至周二（6日）另一波強烈大陸冷氣團南下，且輻射冷卻效應更強，不排除挑戰今年首波寒流，但仍待觀察。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前 ・ 10
先回溫再急凍！又一波冷氣團接棒 1/5體感低溫恐探5度
受到強烈大陸冷氣團及乾冷空氣影響，全台近日氣溫明顯下降，清晨寒意十足。氣象專家提醒，雖然週末天氣轉趨穩定、白天略有回溫，但夜晚與清晨仍須嚴防低溫；下週一開始，另一波強烈大陸冷氣團接力南下，恐帶來今年入冬以來最冷時段，部分地區體感溫度可能下探至5度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
「雲街」現蹤！粉專：強烈冷空氣正傾洩而下 18縣市低溫特報
全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
今晨低溫4.8度！今短暫回暖明晚再降溫 下波挑戰寒流「平地恐探5℃↓」
今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署透露，明（5）日另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
把握今日好天氣 下波冷氣團明殺到急凍5天
強烈大陸冷氣團今（4）日稍減弱，…民報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
今晨雲林僅7.2度！下週冷氣團再襲「全台恐跌破10度低溫」一路凍到週末
乾冷空氣持續影響台灣，今（3）日清晨全台最低溫出現在雲林古坑7.2度，天氣風險分析師吳聖宇指出，週日（4日）冷氣團減弱後，白天溫度明顯回升，各地高溫達20度以上，不過下週一（5日）晚間起又有一波強烈大陸冷氣團開始南侵，氣溫再度下探，低溫影響恐一路延續到週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨最低4.8度！氣象專家指要冷到一月中 恐有首波寒流
雖然一早露出陽光，但新竹今（4日）清晨5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分也針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，影響時間到上午。氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波要一路冷到一月中旬，甚至可能出現首波寒流。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
威力近逼輕颱！「15縣市」8級強風狂吹 周末寒風刺骨
中央氣象署於2日下午4時32分，針對全台「15縣市」發布陸上強風特報，因為受到東北風的影響，台灣北部和東北部地區即將面臨強風特報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最冷恐下探8度！強烈冷氣團發威全面南下 最冷「這2天」時間點曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首波強烈冷氣團已正式影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明晨前最低溫下探8度！新強烈冷氣團下週到 1月上旬偏冷
強烈大陸冷氣團持續影響，全台進入「急凍模式」，2日晚間至3日會是這波最冷時段，局部低溫下探8度左右，且5日還有1波強烈大陸冷氣團南下，將先轉局部濕冷再恢復成乾冷天氣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／台中以北下探10度！18縣市低溫特報 15縣市陸上強風
中央氣象署下午更新低溫特報，18縣市低溫特報包含8縣市非常寒冷的橙色燈號，慎防持續10度左右或以下氣溫發生的機率；另外，氣象署也對15縣市發布陸上強風特報。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷
4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
陽光露臉依舊冷！全台93區低溫跌破10度 專家揭回溫時間
[Newtalk新聞] 今(3)天持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，不僅高山急凍，傳出結冰的消息，平地也有93個測站低溫不到10度，第一名為馬祖的東引測站6.5度。氣象粉專「林老師氣象站」指出，明天冷氣團減弱，但清晨受輻射冷卻影響，仍持續低溫，白天才會開始回溫；下週新強烈冷氣團會再南下，北台灣及東半部將有感降溫冷5天。 雖然今天北部陽光露臉，但冷氣團持續影響，因此各地仍然低溫，部分高山傳出結冰的消息。根據氣象署資料，截至下午4時，全國平地共有93個測站最低溫不到10度，其中連江縣包辦前3名，分別為東引測站6.5度、馬祖測站6.7度、北竿測站7.2度，至於本島最冷的區域在雲林古坑荷苞測站，和北竿一樣都是7.2度。 對此，「林老師氣象站」指出，今日天氣仍受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；明天強烈大陸冷氣團稍稍減弱，但因清晨輻射冷卻影響，全台氣溫仍偏乾冷，白天太陽輻射，氣溫短暫回升；5日起另一新的強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫再度下滑，先濕冷、後轉乾冷；7日至9日降溫更明顯，中部以北、東北部及東部地區天氣寒冷，有可能創下新低溫。查看原文更多Newtalk新聞報導還沒冷完！下週新冷氣團新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發起對話