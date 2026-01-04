明天又要變冷了！新一波冷氣團來勢洶洶 各地降溫情況一次看

即時中心／高睿鴻報導

相較於過去幾天的低溫，今（4）早全台多地的溫度大幅拉升，比起清晨仍相當寒冷，顯示日夜溫差極大。而氣象署預報員曾昭誠則說明，雖然前一波大陸冷氣團已減弱，使溫度逐漸回暖，但下一波強烈冷氣團即將到來，從明（5）天起就會逼近北台灣，預計至少影響到1月9日；明天北部、宜蘭高溫又會降回20度以下，中南部受影響時間較晚，但進入中後期，各地最低溫都可能降至10度上下，北部多數時間也僅有15度左右。

曾昭誠首先表示，雖然大陸冷氣團逐漸減弱，但今天清晨受輻射冷卻影響，各地仍相繼出現10度以下低溫；不過今日白天，因台灣各地都可看見陽光，所以加熱相當迅速，日夜溫差較大。他補充說，今天早上各地都有20度以上、南部高溫甚至接近25度，與清晨相比，溫差至少10度以上。

但曾昭誠指出，明天馬上又會有另一波強烈大陸冷氣團南下，所以各地氣溫將再次轉冷，而此波冷氣團可能一直影響到接近下週末；他另提到，進入後期將轉乾冷、各地清晨輻射冷卻影響大，所以清晨都有機會持續出現10度以下低溫。總之，未來一週基本上都是偏冷的天氣形態。

氣象署預報員曾昭誠。（圖／民視新聞）

曾昭誠說明，今天清晨金門、馬祖都出現10度以下低溫；竹苗丘陵地、河谷地區及部分地區，更有出現6度以下低溫。最低溫出現在新竹關西，只有4.8度；苗栗造橋也只有5.6度，很多地方也是10度以下；最低溫的幾個地區，也都不足7度左右，顯見今晨各地仍相當冷。但現在，他指出，台灣北方已沒有強烈冷平流、雲街已消散，所以也使東北季風減弱，各地氣溫轉乾、可見陽光。

也由於有太陽，所以他直言說，各地白天加熱速度快，整個西半部都有23至24度、東部21至22度，與清晨溫差都超過10度；所以曾昭誠說，溫差較大的情形下，民眾若早出晚歸、清晨晚上在戶外活動，應穿上足夠的衣服保暖。不過他接著指出，明天起又有另一波冷高壓，將從台灣北方逐漸南下，所以台灣將再次轉冷、且風向也會轉為東北風。

曾昭誠表示，冷氣團影響最大的時間，大約是1月5日至8日，北方高壓逐漸南下的過程中，冷空氣將持續往台灣輸送；一直到9日後，高壓才會慢慢出海，所以9日、10日的白天溫度，才會逐漸回溫。降雨方面，今天全台轉乾、各地晴到多雲；但明天東北季風增強，所以迎風面的北部、東部、恆春半島，可能都會出現雨勢。

但1月6日以後，曾昭誠說，因大陸高壓已接近台灣，所以環境將逐漸轉乾，除了基隆北海岸、北部山區仍會有些降雨，整體仍是濕冷轉乾冷的天氣型態。至於7日至10日期間，雖然台灣可能還是多少受冷氣團持續影響，但附近的環境持續偏乾，僅東部、恆春可能會有些零星降雨。

至於後續的降溫狀況，曾昭誠表示，明天北部、宜蘭又會降回20度以下，中南部受影響的時間稍晚一些。而週二至週五之間的清晨，受冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨氣溫可能都會降到10度上下。他續指，整體來說，週二至週四這段期間，北部氣溫都會降到15度上下、南部則是20度或更低；直到週五（9日）以後，大陸冷氣團開始慢慢衰弱，屆時白天氣溫才會逐步回升。

但曾昭誠還是提醒，縱使接近下週末時，氣溫有望回升，但還是有輻射冷卻影響，因此平地空曠地區、縱谷或山谷地區、清晨時間等，還是有可能出現10度以下低溫。

