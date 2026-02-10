明天可望完成簽約！蔣萬安代表？ 李四川：尊重輝達決定

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，外界關注雙方何時完成簽約。台北市副市長李四川10日出席北市府市政會議前受訪表示，上周五北市府把所有的合約都已經送到美國輝達，明天應該可以順利簽約。至於簽約形式將尊重輝達決定。（本報資料照片）

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，日前北市府已審查T17、18基地地上權的權利金完畢，外界關注雙方何時完成簽約。台北市副市長李四川10日出席北市府市政會議前受訪表示，上周五北市府把所有的合約都已經送到美國輝達，到現在為止還是相當的順利，明天應該可以順利簽約。至於簽約形式是否會由李四川或台北市長蔣萬安代表簽約，李四川則說尊重輝達決定。

外界關注輝達何時能就海外總部落腳北士科與北市府完成簽約，李四川今日出席市政會議前受訪表示，市府在上周五下班大概把所有的合約都已經送到美國輝達，那今天是美國的禮拜一，到現在為止還是相當的順利，明天應該可以簽約。

廣告 廣告

至於簽約的形式是否會由李四川或蔣萬安代表？李四川強調，形式的部分我們還是尊重輝達的決定。

【看原文連結】