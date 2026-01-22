明天回暖！週末重回20度 輻射冷卻日夜溫差大

中央氣象署指出，明日白天起，氣溫將逐步回升。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者林志怡／台北報導〕受到強烈大陸冷氣團影響，各地普遍低溫，中央氣象署指出，明日白天起，氣溫將逐步回升，週末各地白天可重回20度以上，但夜間受到輻射冷卻影響，仍有明顯低溫出現、日夜溫差大，另下週二將再有東北季風影響台灣，北部、東半部地區易有降雨發生，但降溫幅度相對不明顯。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，今日有中層雲系通過台灣上空，桃園以北、東半部地區有局部降雨發生，今晚至明晨中部以北容易有11、12度低溫發生，部分地區仍發布低溫特報，其中氣象署高雄以北近山區平地等容易有10度以下低溫。

明日白天強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐步回升。劉沛滕說，氣溫回暖期間雲量同步減少，僅基隆北海岸、大台北山區、部分東半部地區有雨，且北台灣整日低溫，夜間受輻射冷卻影響，日夜溫差大，明日北台灣氣溫約17、18度，其他地區約20度左右。

劉沛滕說，下週日、下週一氣溫相對舒適，各地白天氣溫可重回20度以上，但夜間清晨氣溫仍偏低，有局部10、11度低溫出現。

下週二注意東北季風再增強，且有鋒面通過，華南雲系東移，環境相對較濕，因此下週二、週三北部地區、東半部地區容易有雨，部分東半部地區也有零星降雨機率，且這波東北季風降溫不明顯，水氣通過較快，僅影響台灣一天至一天半，東北季風預計週三減弱，僅少數迎風面地區仍有局部降雨。

