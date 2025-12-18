明天天氣全台有雨 兩波東北季風下周接力報到

中央氣象署今天表示，明天除東半部有短暫陣雨，且可能局部較大雨勢外，西半部也將轉為有短暫陣雨；北部、東北部氣溫將稍微回升，各地高溫攝氏約22到25度，低溫約17到19度。周日（21日）和下周三（24日）還會有東北季風接力報到，迎風面有雨轉涼。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天及20日受南方雲系北移影響，除東半部有短暫陣雨，且有局部較大雨勢發生機率外，西半部降雨機率增加，時間越晚、雨區會越多。20日東半部仍持續有雨，且可能出現局部較大雨勢，但西半部的降雨將逐漸減緩，上半天仍可能有零星短暫陣雨，午後至晚間降雨將逐漸停止。

張承傳表示，21日東北季風將增強，迎風面降雨較多，北海岸、大台北地區、宜蘭有短暫雨，且有局部較大雨勢，桃園、花東、恆春半島有局部短暫雨，新竹以南多雲到晴。

22日迎風面水氣會稍微減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，而桃園以北有零星降雨，新竹以南為多雲到晴。

23日東北季風減弱，張承傳說，僅基隆北海岸、宜花有局部降雨，大台北山區、台東、恆春半島為零星降雨，其他地區多雲到晴。

張承傳指出，下一波東北季風將在24、25日增強，北部迎風面的雨會再增加，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度部分，張承傳說，明天及20日北部、東北部氣溫將稍微回升，各地高溫攝氏約22到25度，低溫約17到19度。21、22日東北季風增強後，北部、東北部將稍微轉涼，高溫降至20、21度，中南部高溫26、27度，而各地低溫約15到18度。23日北部、東北部的氣溫將回升，高溫來到23度；但24、25日將再轉涼，低溫約15到18度，高溫將僅剩20度。