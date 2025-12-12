明天天氣冷氣團晚間南下 周日至下周一最冷 台南以北、宜花探12度

中央氣象署今天表示，明天（13日）受東北季風影響，北部、東北部迎風面有雨，晚起大陸冷氣團南下，周日（14日）至下周一（15日）清晨最冷，台南以北、宜蘭及花蓮低溫約攝氏12到15度。明晚到14日，中部以北、宜蘭與花蓮海拔3500公尺以上高山有結冰或零星降雪機會。

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機會，而新竹以北、花東地區、苗栗到嘉義的山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區大致多雲到晴。

鄭傑仁表示，明晚起大陸冷氣團南下，14日各地大多晴到多雲、水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，中部以北的山區可能有零星短暫雨。15日白天起大陸冷氣團減弱，15日、16日各地大多為晴到多雲，僅台東和恆春半島有零星短暫雨。

他說，17日、18日東北季風稍微增強，各地大致晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。19日東北季風稍微減弱、水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，儘管和17、18日雨區一樣，但降雨從零星短暫雨變成局部短暫雨，其他地區轉為多雲。

氣溫方面，鄭傑仁指出，明天各地低溫攝氏17到20度，白天北部、宜蘭、花蓮高溫約21到24度，其他地區26到28度。

鄭傑仁表示，這波冷氣團最冷時間點預計落在14日到15日清晨，台南以北和宜蘭、花蓮低溫約12到15度，高屏以及台東低溫約16到18度，局部地區像是近山區或空曠地區，溫度會稍微再低一點。