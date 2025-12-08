明天天氣北北基宜防大雨 周末降溫有感平地低溫下探10℃

中央氣象署表示，明天受東北季風影響，且水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭慎防局部大雨；氣溫方面，北台灣整天約攝氏19至23度，南部地區低溫約17至19度、高溫26至28度。氣象署指出，周末降溫有感，預估13日下半天起冷空氣南下，強度逼近大陸冷氣團，14日晚間至15日清晨最冷，局部平地低溫下探10度。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，預估雨勢將在下半天趨緩。

黃恩鴻表示，10日東北季風減弱，北部、東北部仍有零星短暫雨；11日、12日東北季風稍增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島須留意局部短暫雨；13日冷空氣南下，水氣偏多，由北而南轉為溼冷天氣，北部、東半部地區及恆春半島會出現局部短暫雨，其他地區則多雲到晴。

黃恩鴻提到，14日、15日水氣少，各地大致是多雲到晴的天氣型態，僅有基隆北海岸、大台北山區、東半部地區會出現零星降雨。

氣溫方面，黃恩鴻指出，10日東北季風減弱，西半部白天高溫可回升至26到28度，感受舒適溫暖；11日、12日東北季風略增強，北台灣高溫約23、24度，低溫部分變化不大，各地約17至19度。

黃恩鴻說，13日下半天起冷空氣逐漸南下，預估最冷的時間落在14日晚間至15日清晨，中部以北、宜花平地低溫約13至15度，南部、台東地區約15至17度。由於14日、15日偏乾冷，清晨輻射冷卻影響明顯，溫度僅約10、11度，15日白天起才會略回升。

黃恩鴻提醒，周末這一波冷空氣強度接近大陸冷氣團，預報模式後續仍有調整空間，提醒各地降溫都「很有感」。

此外，黃恩鴻提醒，明天東半部沿海及恆春半島有長浪發生；10日、11日清晨西半部地區，以及12日清晨中南部地區，易有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾留意。