明天天氣北北基宜防大雨 白天高溫降 東北季風接力19日全台有雨

中央氣象署表示，明天受東北季風影響，北北基宜可能出現局部較大雨勢；氣溫方面，各地低溫約攝氏15至19度，北部、宜蘭明天白天高溫下降到21至23度，中南部及花東則約24至27度，感受溫暖舒適，新竹以南地區留意日夜溫差大。氣象署提醒，19日、20日東北季風雖減弱，但水氣增加，全台有雨；21日至24日又有兩波東北季風接力，迎風面留意局部短暫雨。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生機率，花東、桃園以北地區也有零星短暫雨，新竹以南則是多雲到晴的天氣。

廣告 廣告

鄭仁傑表示，東北季風接力報到，19日、20日東北季風減弱，但南方雲系北移，各地都會出現局部短暫陣雨；21日東北季風再增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區可能有局部大雨；22日受東北季風影響，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨。

鄭傑仁指出，23日東北季風減弱、雨勢減小，基隆北海岸、宜蘭地區仍有局部短暫雨，大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；24日再一波東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島易有局部短暫雨，新竹以南為多雲天氣。

氣溫方面，鄭傑仁說，未來一周各地低溫變化不大，約落在15至19度。高溫部分，北部、宜蘭易受東北季風影響，明天高溫下降至21到23度，東北季風減弱時會略回升1、2度，再增強時又降回21至23度。

鄭傑仁提到，中南部地區19日、20日水氣偏多，高溫明顯下降至22到24度，其他時間大致維持在25至29度。不過，夜晚及清晨因輻射冷卻影響，低溫可能再降1、2度，民眾應留意日夜溫差。

鄭傑仁提醒，明天清晨中南部地區易有低雲或局部霧，影響能見度；19日、20日若溫度及水氣配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。