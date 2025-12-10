明天天氣北部、東部短暫雨 周六晚間入冬首波冷氣團南下低溫恐不到10度

中央氣象署今天表示，明天下午開始，東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，各地低溫約攝氏16至20度。周六（13日）晚間入冬首波大陸冷氣團南下，14日晚間至15日清晨最冷，中部以北、東北部平地低溫12至14度，局部地區可能不到10度；中部以北3500公尺以上高山有局部降雪機率。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天下午開始，東北季風稍增強，各地低溫約16至20度；高溫部分，北部約24至26度、中南部27至29度，但局部地區易有輻射冷卻，中南部日夜溫差可能達10度以上。

林定宜說，12至13日白天東北季風影響，早晚偏涼；13日晚間起，大陸冷氣團南下，由北而南轉冷，預估最冷的時間是14日晚間至15日清晨，中部以北、東北部平地低溫約12至14度，其他地區14至16度。

他進一步說明，14、15日水氣少，輻射冷卻影響，夜晚、清晨局部地區可能會出現10度以下的低溫；14日整天偏冷，北部白天高溫約14至16度；接著逐日緩升，15日白天約21度、16日白天約24度。

林定宜表示，13日晚間至15日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山有局部降雪的機率。

降雨方面，林定宜指出，明天東北季風略增強，迎風面水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨；12至13日白天東北季風影響，水氣再增，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區可能有局部大雨或較大雨勢。

他說，14、15日偏乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；16日冷氣團減弱，氣溫回升，各地大多為晴到多雲；預估17日又一波東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區轉有零星降雨。

林定宜提醒，明天清晨西半部地區及金門、馬祖，以及12、13日清晨中南部地區，易有局部霧或低雲，影響能見度；明天東半部沿海及恆春半島留意有長浪發生的機率。