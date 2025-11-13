明天天氣北部偏涼 大台北、宜蘭防降雨 下周中部以北低溫探14度

中央氣象署表示，明天受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭仍有局部短暫雨；氣溫與今天類似，北部整天約攝氏20到22度，其他地區低溫約21至23度，高溫26到28度。周末各地天氣相對穩定，氣溫回升；17日起東北季風將增強，全台降溫有感，是今年入秋以來最冷的一波，中部以北、宜花平地低溫約14、15度，南部地區15、16度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響，整體水氣比今天少，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東及各山區也須留意零星短暫雨。

黃恩鴻指出，周末水氣更少，僅桃園以北、東半部有零星降雨；預估17日東北季風再增強，北部、東半部須留意局部短暫雨，中南部山區也會出現零星短暫雨；18日、19日持續受東北季風影響，但水氣漸減，降雨範圍逐日縮小。

溫度方面，黃恩鴻說，明天氣溫與今天相似，北台灣天氣較涼，整天約攝氏20到22度，其他地區低溫則約21至23度，高溫26到28度。周末氣溫逐漸回升，北部高溫約23至26度，低溫約21、22度；不過17日東北季風再增強，將是今年入秋以來最冷的一波，全台降溫有感。

黃恩鴻進一步說明，這波冷空氣預估19日清晨最冷，中部以北、宜花低溫約14、15度，南部地區15、16度，北部局部地區可能會再低1、2度；北台灣高溫約18、19度，中南部、花東約20至23度；20日東北季風減弱，氣溫回升。

黃恩鴻補充，資料顯示這波冷空氣強度已接近大陸冷氣團標準，是否會再增強，氣象署會持續觀察。他提醒，由於已是11月中、下旬，預估17日這波東北季風減弱後，後續將會有一波波冷空氣接力，強度需再觀察，不過已經開始有逐漸進入冬季的感覺。