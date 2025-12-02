明天天氣北部有雨愈晚愈冷 周四、五清晨低溫下探15℃

中央氣象署今天表示，明天東北季風挾冷空氣南下，中部以北、宜花明顯轉涼、愈晚愈冷，預估周四、五（4、5日）清晨最冷，北部低溫約攝氏15、16度，局部地區再低2度；明天水氣最多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區留意較大雨勢。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，東北季風明天增強，中部以北、宜花明顯轉涼，清晨至上午是溫度最高的時間、愈晚愈冷，預計上半天約20度、中午左右降至18度，明晚至4日清晨低溫約15、16度，局部空曠地區或近山區平地因輻射冷卻影響，會再低2度；北部4日白天高溫約19至22度，南部高溫約23至25度、低溫約16至18度。

賴欣國表示，4、5日氣溫相似；6、7日隨著東北季風減弱，北部高溫可回升至約24度，中南部約26度；各地低溫約17、18度，要留意日夜溫差；8日起下一波東北季風再增強，但目前觀察冷空氣較弱，各地低溫約19度，北部高溫略降為22度，中南部影響不大。

降雨方面，賴欣國指出，明天水氣最多，北部、東半部有雨，中南部山區也有零星短暫雨，特別在基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有較大雨勢；4、5日水氣減少，雨區縮減，以桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨為主。

賴欣國表示，周末兩天天氣相對穩定，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。8日起東北季風再增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣。

賴欣國提醒，明天台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及各離島注意局部8級左右強陣風。

賴欣國提到，目前觀察在菲律賓東方海面逐漸有熱帶系統發展，然而增強幅度不大，可能會維持一般低壓，或略增強為熱帶性低氣壓的強度穿過菲律賓、往南海移動，由於位置偏南，預估對台灣無直接影響。