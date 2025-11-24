明天天氣日夜溫差大 嘉義以北低溫下探14℃ 桃園以北防短暫雨

中央氣象署表示，東北季風今天晚間增強，預估最冷時間點是明天晚間至26日清晨，嘉義以北平地低溫下探攝氏14度，各地須留意日夜溫差大；降雨部分，明天基隆北海岸、宜蘭及桃園以北地區易有短暫雨。氣象署指出，這波東北季風預估29日才會減弱，但30日又有另一波東北季風南下，並持續影響至下周，各地早晚偏涼。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，今晚起東北季風南下，預估影響至28日，最冷的時間點在明晚至26日清晨，嘉義以北平地低溫約14至16度，局部空曠地區或近山區平地會再低一些；北部高溫約20至22度，中南部高溫26至28度，須留意日夜溫差。

廣告 廣告

鄭傑仁指出，東北季風29日稍減弱，北部白天氣溫略回升，但30日又有另一波東北季風南下，持續影響至下周，預估各地低溫約14至16度，北部高溫24至26度，中南部高溫25至27度，日夜溫差較大。

降雨方面，鄭傑仁表示，明天基隆北海岸、宜蘭、桃園以北地區易有短暫雨，竹苗及各山區也會出現零星短暫雨；26日晚間起至27日，南方水氣北移，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區則有零星短暫雨；28日水氣減少、雨區縮小。

鄭傑仁提到，29日東北季風減弱，各地天氣大致晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；30日下一波東北季風南下，但水氣偏少，降雨範圍以基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨為主。

鄭傑仁指出，原位於菲律賓東方的熱帶擾動，今天上午增強為熱帶性低氣壓，未來一天將穿過菲律賓中部，預計最快26日有機會增強為颱風天琴，進入南海後將朝越南移動，對台灣沒有直接影響，僅26日、27日有部分水氣移入台灣，降雨範圍增加。