明天天氣各地低溫探14℃ 周末回溫下周再迎東北季風

中央氣象署表示，明天仍受東北季風影響，各地天氣大致多雲，恆春半島及中南部山區留意短暫雨；溫度方面，局部地區有輻射冷卻現象，各地低溫約攝氏14、15度。氣象署預估，周末2天將回溫，各地高溫約27至30度，不過12月1日起另一波東北季風南下，氣溫緩降，3日、4日冷空氣略增強，北部清晨低溫約15、16度。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響，各地天氣大致多雲，恆春半島、中南部山區須留意局部短暫雨，今晚至明晨西半部也可能出現零星短暫雨；預估周末兩天東北季風將減弱，恆春半島仍有零星短暫雨；30日基隆北海岸及中部以北山區也有零星短暫雨。

廣告 廣告

蔡伊其表示，目前觀察，下周主要受東北季風影響，另一波東北季風12月1日南下，1日、2日水氣較少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；3日、4日水氣漸增，降雨範圍擴大，中部以北、東半部易出現局部短暫雨。

溫度方面，蔡伊其指出，明天、29日清晨持續受東北季風影響，局部地區有輻射冷卻現象，各地低溫約14、15度，局部地區會再低一些；29日白天氣溫開始回升，周末兩天北部高溫約27、28度，中南部則約28至30度。

蔡伊其說，12月1日東北季風南下，各地再降溫，1日、2日北部高溫下降至23、24度，中南部27至29度；低溫部分，北部約17、18度，中南部18至20度。3日、4日冷空氣略微增強，北部清晨低溫約15、16度，南部約18度左右。

至於颱風天琴動態，蔡伊其提到，天琴未來幾天會在南沙島附近海面緩慢向西移動，明天仍維持中颱強度，但後續會逐漸減弱，對台灣沒有直接影響。

蔡伊其提醒，明天台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區須留意8級左右強陣風，民眾應多加留意。