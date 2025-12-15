明天天氣各地偏乾 新竹縣續防10℃低溫 17日起兩波東北季風接力

中央氣象署表示，明天清晨受輻射冷卻影響，新竹縣局部地區可能出現攝氏10度以下低溫，中部以北低溫約14至16度、高溫24至26度，南部低溫17至18度、高溫可達27度；明天水氣少、各地偏乾，僅基隆北海岸、東北部等須留意零星短暫雨。氣象署提醒，17日起兩波東北季風接力增強，17日、18日迎風面有局部大雨；19日、20日全台有雨。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，受輻射冷卻影響，明天清晨新竹縣地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，提醒民眾留意保暖。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天是未來一周水氣最少的時間，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，明天各地偏乾，須留意輻射冷卻影響，新竹尖石、關西等地區可能會出現10度以下低溫；中部以北、東北部平地低溫約14至16度，南部17、18度。高溫部分，中部以北約24至26度，南部27度。

林定宜指出，接下來預期有兩波東北季風接力，首波17日增強、18日影響；19日、20日減弱後，21日又有另一波東北季風增強，預估持續影響至下周。

林定宜進一步說明，17日、18日東北季風挾帶水氣，迎風面降雨增加，留意局部較大雨勢，北部整天氣溫約16至25度，中南部約17至28度；19日、20日東北季風減弱，但南方雲系及華南雲系移入、水氣增加，各地有雨，南部、花東易有局部陣雨，其他地區則有零星短暫雨。

林定宜提到，19日、20日若溫度及水氣能配合，3500公尺以上高山有零星降雪機率。

林定宜根據氣象資料指出，21日、22日東北季風再增強，但水氣減少，降雨以桃園以北、東半部、恆春半島有短暫雨為主，各地氣溫較前一天再下降2度左右。

林定宜也提醒，明天北海岸、屏東、蘭嶼、澎湖仍須留意8級以上強陣風；18日清晨中南部地區易有低雲或局部霧，影響能見度，應特別注意安全。