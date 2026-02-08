明天天氣各地多雲到晴白天略回溫 小年夜前留意日夜溫差大
中央氣象署表示，這一波寒流影響至明天清晨，今晚至明晨全台除澎湖外，皆發布低溫特報，須留意局部持續攝氏10度以下低溫。明天白天起略回溫，且水氣減少，各地天氣多雲到晴，北部、東半部高溫約16至18度，中南部21至22度。氣象署預估，11日至12日清晨將有另一波較弱冷空氣影響，小年夜（15日）前各地大多晴到多雲，但須留意日夜溫差。
中央氣象署今天下午更新低溫特報，今晚至明（9日）晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生機率。今晚至明晨新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。
低溫橙燈地區為新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下低溫。低溫黃燈地區為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣注意10度以下氣溫；連江縣防6度以下。
氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，預估這波寒流影響至明天清晨，白天起略回溫，北部、東半部高溫約16至18度，中南部21、22度；降雨方面，明天水氣減少、轉偏東風，各地天氣大致多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
林定宜表示，10日各地氣溫回升，但早晚偏冷，須留意日夜溫差逾10度以上；11日至12日清晨鋒面通過，且東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，白天氣溫略下降，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區也會出現零星短暫雨，其他地區則多雲到晴。
林定宜指出，下一波冷空氣影響時間不長，12日白天起就會減弱，降雨範圍也縮減為東半部地區及恆春半島；預估小年夜（15日）前各地大多為晴到多雲的天氣型態，白天氣溫逐日緩升，但仍須注意日夜溫差，15日北部整天氣溫約17至27度、中部16至27度、南部18至30度，白天舒適溫暖。
林定宜提到，據目前資料顯示，除夕（16日）至大年初二（18日）可能會有一波東北季風南下，迎風面北部、東北部有局部短暫雨，但預報仍有變化，氣象署會持續觀察。
林定宜提醒，雖然氣溫偏低，但水氣減少，高山降雪機會也下降；明天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）須留意長浪發生；屏東、澎湖地區防9至11級強陣風，新北至彰化、雲嘉南地區有6至8級陣風。
記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
記者黃泓哲／台北報導寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
今（7）日寒流南下，中央氣象署針對11縣市發布低溫特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書分享一張衛星雲圖，指出「雲街」正持續往南移動，等到雲街抵達台灣時，氣溫還會明顯再降一波。
農曆新年將至，強烈寒流卻在年前搶先報到！中央氣象署今日上午持續發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。最冷時間點落在今日下半天至明日清晨。隨著雲系消散，入夜後輻射冷卻效應將發威，基隆、新北、新竹、宜蘭等地已亮起「非常寒冷」的橙色燈號，局部空曠地區恐出現6度甚至更低的極端低溫。
氣象署指出，影響時間將自7日下午起至8日晚間。屆時，橙色燈號（非常寒冷）地區包含：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣，代表局部地區恐出現10度以下低溫。黃色燈號（寒冷）地區為：新竹市、苗栗縣、台中市及花蓮縣，提醒民眾加強保暖措施。
生活中心／李世宸、蔡承翰、陳威余、SNG 台北報導寒流報到，一早太平山已經出現6度低溫，路面出現結冰，但並沒有下雪，氣象署下修雪線到1千公尺，包括大屯山、七星山山頂都可能降雪。氣象署提醒，週六越晚越冷。估計這波寒流最冷可能出現周日和周一，周二才會逐漸回暖，但下周四可能還有一波冷氣團報到。
記者周雅琦／綜合報導回暖才沒幾天，寒流又要來了！中央氣象署今（7）日針對12縣市發布低溫特報，多地清晨低溫跌破10度，連江縣更下探6度，體感...
氣象署指出，週日至週一清晨是這波寒流最嚴寒階段，其中週日白天北台灣僅約 8至13度，中台灣約 10至17度，南台灣則約 11至22度。預測北部與宜蘭低溫可達 5至10度，輻射冷卻效應下，週一清晨竹苗地區恐跌破6度。氣象預報員鄭傑仁補充，這波寒流水氣充足，南部、台東3000公尺以...
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
寒流明天南下，氣象署表示，各地會持續降溫，且水氣偏多，明天（2/7）基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有雨；後天是這波最冷的時候，苗栗體感溫度最低僅剩2℃，明晚到後天桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪；北市府則表示，若氣象署宣布下雪，陽明山地區將實施交通管制，屆時請民眾遵循警員指揮。
寒流逐漸南下，中央氣象署7日表示，中部以北、東北部和東部天氣明顯轉冷，發布12縣市低溫特報，7日下午起至8日局部地區將出現10度左右或以下低溫，且8日至9日清晨都非常寒冷。
即時中心／林耿郁報導今（7）天寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，晚間南部地區亦有零星短暫雨。
