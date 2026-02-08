明天天氣各地多雲到晴白天略回溫 小年夜前留意日夜溫差大

中央氣象署表示，這一波寒流影響至明天清晨，今晚至明晨全台除澎湖外，皆發布低溫特報，須留意局部持續攝氏10度以下低溫。明天白天起略回溫，且水氣減少，各地天氣多雲到晴，北部、東半部高溫約16至18度，中南部21至22度。氣象署預估，11日至12日清晨將有另一波較弱冷空氣影響，小年夜（15日）前各地大多晴到多雲，但須留意日夜溫差。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署今天下午更新低溫特報，今晚至明（9日）晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生機率。今晚至明晨新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。

低溫橙燈地區為新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下低溫。低溫黃燈地區為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣注意10度以下氣溫；連江縣防6度以下。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，預估這波寒流影響至明天清晨，白天起略回溫，北部、東半部高溫約16至18度，中南部21、22度；降雨方面，明天水氣減少、轉偏東風，各地天氣大致多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜表示，10日各地氣溫回升，但早晚偏冷，須留意日夜溫差逾10度以上；11日至12日清晨鋒面通過，且東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，白天氣溫略下降，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區也會出現零星短暫雨，其他地區則多雲到晴。

林定宜指出，下一波冷空氣影響時間不長，12日白天起就會減弱，降雨範圍也縮減為東半部地區及恆春半島；預估小年夜（15日）前各地大多為晴到多雲的天氣型態，白天氣溫逐日緩升，但仍須注意日夜溫差，15日北部整天氣溫約17至27度、中部16至27度、南部18至30度，白天舒適溫暖。

林定宜提到，據目前資料顯示，除夕（16日）至大年初二（18日）可能會有一波東北季風南下，迎風面北部、東北部有局部短暫雨，但預報仍有變化，氣象署會持續觀察。

林定宜提醒，雖然氣溫偏低，但水氣減少，高山降雪機會也下降；明天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）須留意長浪發生；屏東、澎湖地區防9至11級強陣風，新北至彰化、雲嘉南地區有6至8級陣風。