明天天氣各地多雲到晴 竹苗、金門清晨防低溫 中南部日夜溫差大

中央氣象署表示，明天東北季風減弱、水氣少，各地天氣多雲到晴，但早晚偏冷，新竹、苗栗及金門清晨可能出現10度以下低溫，中南部也須留意日夜溫差大。氣象署預估下波東北季風會在31日南下，持續影響至2月3日，不排除有機會達大陸冷氣團強度，且水氣漸增，預估2月1日水氣最盛，北部、宜蘭可能出現短暫雨，中部、花東也有局部短暫雨。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天東北季風減弱，水氣減少，各地多雲到晴，但受輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部平地低溫約12至15度，花東約16、17度；高溫部分，北部約20至23度，中南部24至26度，中南部地區日夜溫差可能逾10度，須特別留意。

中央氣象署今天發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，明晨至上午新竹、苗栗及金門防範局部攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

鄭傑仁表示，30日氣溫回升，各地低溫約14至18度，北部高溫可達21至23度，中南部約25至27度；預估31日下半天鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭轉涼，各地氣溫下滑。

鄭傑仁指出，下一波東北季風強度仍在調整，不排除有機會達大陸冷氣團強度，2月1日至3日影響期間，預估中部以北及宜蘭低溫約13至15度、南部約16至18度；高溫部分，北部約17至20度，中部21至24度，南部25、26度。

鄭傑仁提到，預估東北季風2月4日減弱，氣溫回升，北部高溫約21至23度。至於再下一波東北季風，可能會在2月7日南下，屆時天氣再轉涼。

降雨部分，鄭傑仁說，明天及30日水氣逐漸減少，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；31日下半天水氣漸增，北部、東北部地區轉有局部短暫雨，中部地區也有零星短暫雨。

鄭傑仁指出，預估2月1日水氣最盛，北部、宜蘭有短暫雨，中部、花東也會出現局部短暫雨，其他地區為多雲天氣。接著水氣將逐日減少，2日北部、宜花地區及中部山區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨；3日基隆北海岸、大台北山區及東半部地區留意局部短暫雨；4日各地天氣大致多雲到晴。

鄭傑仁提醒，31日晚間起至2月2日，若溫度及水氣配合，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。另外，31日清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度，提醒民眾留意。