明天天氣各地氣溫回升 西半部高溫恐30℃ 中南部留意日夜溫差大

中央氣象署表示，明天及23日早晚仍偏涼，白天各地氣溫逐漸回升，北部、宜花約攝氏22至24度，西半部及台東地區可達到26至30度，中南部日夜溫差較大，最多可達11度；降雨方面，明天基隆北海岸、大台北山區仍須留意局部短暫雨。氣象署提醒，24日起東北季風再增強，各地將再轉涼，降雨區域也擴大，北部地區轉為局部短暫雨。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署指出，明天及23日東北季風逐漸減弱，各地早晚仍偏涼，低溫約17至21度，但白天氣溫逐漸回升，大部分地區可見到陽光，北部及宜蘭、花蓮約22到24度，西半部及台東26至30度，中南部須留意日夜溫差較大，多半在7到10度，最多可達11度。

降雨方面，明天迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨，其他地區則是多雲的天氣型態。

氣象署表示，24日起東北季風再增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚也涼；迎風面桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則多雲到晴，晚間起北部地區轉為局部短暫雨，中南部天氣變化不大。