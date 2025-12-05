明天天氣回暖高溫25-27℃ 下周一東北季風再增強

中央氣象署表示，明天（6日）東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地低溫攝氏15至19度， 白天起氣溫回升，北部及東半部22至25度、中南部26至27度。下周一（8日）東北季風再增強，但冷空氣強度弱，範圍也小，僅北台灣稍微轉涼，中南部影響不大。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署說明， 明天各地早晚低溫普遍為15至19度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。白天起氣溫回升，北部及東半部高溫為22至25度，中南部高溫為26至27度，日夜溫差大，早出晚歸建議增添衣物注意保暖。

降雨部分，明天各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有零星降雨。

氣象署指出，周日（7日）各地氣溫持續回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有零星短暫雨。

下周一、（8日、9日）東北季風再增強，不過此波冷空氣強度弱，僅北台灣白天高溫稍降，其他地區早晚亦涼；溫度方面，低溫約落在16到18度，北台灣高溫下降至22度左右。

氣象署提醒，明天東北風偏強，桃園、苗栗至雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

另外，據環境部空氣品質預報資訊顯示，明天環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。