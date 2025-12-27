明天天氣回暖 下周二東北季風增強 北台灣再轉濕涼

中央氣象署表示，明後天（28、29日）溫度漸回升，北部白天約攝氏20度、中南部接近25度，不過北部、東半部仍有降雨機會；下周一（29日）為下周最溫暖的一天，全台約22到26度。下周二（30日）起東北季風南下影響，北部、東北部等將轉局部短暫雨直至明年1月3日。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天台北、宜蘭等地白天普遍為18、19度，明後天溫度逐漸回升，但因環境仍屬偏東北風型態，北部、東半部仍有降雨機會，尤其宜蘭、北海岸等會有較大雨勢發生。29日雨勢減緩，雨區僅剩下桃園以北以及東半部、竹苗山區，其他地區都轉為多雲天氣。

他說，明天台北、宜蘭白天約20度左右，中南部地區接近25度，29日為下周最溫暖的一天，全台約22到26度左右，中南部若出太陽，氣溫會再高一點，凌晨也可能有起霧機會。

不過，曾昭誠提到，30日將有另一波東北季風增強，北部、東北部等將轉局部短暫雨，其他地區則維持多雲，這樣的降雨型態會一直持續到明年1月3日。

溫度部分，受東北季風影響的地區在北部、宜蘭，30日起至明年1月3日，白天溫度大約18到20度左右，而清晨低溫各地普遍為16到20度左右；中南部則因不太受到東北季風影響，白天普遍為22到25度。