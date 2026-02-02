明天天氣回溫北部可達21℃ 周五晚間冷空氣南下低溫探12℃
中央氣象署表示，大陸冷氣團預估影響至明天清晨，西半部低溫約攝氏13、14度，明天白天起冷氣團減弱，北部、宜蘭高溫回升至18至21度，中南部則約24至26度。氣象署預估，4日至6日各地天氣穩定、多雲到晴，局部地區留意日夜溫差大；6日晚間將有下一波冷空氣南下，北部率先降溫，先溼後乾，低溫下探12度，南部較晚降溫，7日晚間低溫約15度。
中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，今晚至明天清晨持續受大陸冷氣團影響，仍有部分水氣，宜花地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及中部以北山區、恆春半島也須留意零星短暫雨。
賴欣國表示，明天白天起冷氣團減弱，4日至6日各地天氣多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；6日晚間起至7日將有鋒面通過，且大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，降雨範圍擴大，桃園以北、宜蘭有短暫雨，竹苗、花東也會出現局部短暫雨；8日、9日水氣減少，各地天氣大致多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島仍有零星短暫雨。
溫度方面，賴欣國說，今晚至明晨西半部平地低溫約13、14度，明天冷氣團減弱，北部、宜蘭白天高溫回升，約落在18至21度，中南部24至26度；4日至6日各地天氣穩定，北部高溫22至24度，中南部約24至26度，但受輻射冷卻影響，局部地區留意日夜溫差逾10度以上。
賴欣國根據氣象資料指出，6日晚間鋒面通過及冷空氣南下，北部率先降溫，低溫約12至14度，7日白天高溫則約15、16度；中部、花蓮高溫約18至20度，晚間逐漸降溫至13、14度；南部地區降溫則較晚，預估7日晚間低溫約15、16度。8日各地感受偏冷，9日白天冷空氣減弱，北部高溫可回升至18度左右，中南部則可達20度以上。
至於這一波冷空氣強度，賴欣國解釋，目前預估有機會達強烈大陸冷氣團，即台北測站低溫探12度以下，至於是否能觸及寒流標準（台北測站降至10度以下）仍有不確定性，氣象署會持續觀察。
另外，賴欣國表示，若溫度及水氣配合，今晚至明晨3000公尺以上高山仍有飄雪機會；6日晚至7日晨，水氣條件配合下，若降溫速度夠快，北部、宜蘭2000公尺以上高山也可能降雪。
賴欣國指出，5日、6日轉偏南風，清晨西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；7日基隆北海岸、東北部沿海地區留意長浪，提醒民眾多加留意。
