明天天氣回溫水氣減 冷空氣周末南下低溫探10℃ 高山有望降雪

中央氣象署表示，明天水氣減少，白天回溫明顯、西半部留意日夜溫差大。冷空氣預估周六（13日）晚間南下，各地降溫明顯，下周一（15日）清晨最冷，中部以北平地低溫約攝氏12、13度，局部空曠地區約10度；中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天東北季風減弱、水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。11日東北季風略增強，北部、東北部轉有短暫雨；12、13日東北季風影響，水氣稍增，北部、東北部有短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢。

蔡伊其指出，13日晚間起東北季風或大陸冷氣團南下，14、15日影響，水氣逐漸轉乾，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，14日中部以北山區有零星短暫雨；16日水氣再減少，各地大多為晴到多雲。

溫度方面，蔡伊其說，明天清晨仍有輻射冷卻影響，但白天回溫明顯，西半部日夜溫差大，各地低溫約16至20度，西半部高溫可回升至27至29度；11日東北季風增強，北部高溫略降至24、25度；12、13日東北季風影響，北部高溫再降至約22度。

蔡伊其指出，13日晚間東北季風或大陸冷氣團南下，北部、宜蘭先降溫，14、15日各地偏冷，預估15日清晨最冷，中部以北平地低溫約12、13度，南部約14度，局部空曠地區或近山區平地可能會有10度左右低溫；高溫部分，北部約19度，中部21、22度，南部23、24度。

蔡伊其提到，13日晚間至14日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山可能有降雪的機會。

蔡伊其提醒，12日之前西半部清晨有局部霧或低雲，影響能見度；明天東半部沿海及恆春半島注意有長浪發生。