明天天氣基北宜留意大雨 新北等5縣市今晚起低溫不到10度
中央氣象署今天（25日）傍晚持續發布低溫警報指出，大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今晚至明天上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，提醒民眾留意。
氣象署預報員賴欣國表示，明天持續受大陸冷氣團影響，全台有雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭今天下午已發布大雨特報，雨勢可能會持續到明天；中南部平地為零星短暫雨。
賴欣國表示，27、28日大陸冷氣團減弱，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中在27日新竹以南仍有零星短暫雨；29日天氣相對穩定；30、31日東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
賴欣國指出，今晚明晨是最冷的時間點，中部以北平地普遍為12至14度，氣象署已針對新北、桃園、竹苗及金門等地區發布低溫特報，局部空曠地區可能有10度以下低溫；明天白天北部、花蓮高溫約16至18度，中南部21至23度，感受仍偏涼冷。
賴欣國說，27至29日北部、中南部、東半部氣溫逐步回升，但受輻射冷卻影響，竹苗以南日夜溫差大，各地低溫約12至14度，高溫部分，北部約20至22度，中南部約24至26度。30、31日東北季風增強，但冷空氣不強，僅迎風面北部、東半部高溫略降，其他地區影響不大。
賴欣國指出，若溫度及水氣能配合，明天北部、宜蘭2000公尺以上及中部、花蓮3000公尺以上的高山有飄雪機率；27日中部以北3000公尺以上高山仍有機會降雪。至於跨年夜至元旦的天氣，賴欣國表示，由於東北季風增強，桃園以北、東半部雲量偏多，若要想看新年第一道曙光可能要碰點運氣。
賴欣國提醒，明天、27日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪；28、29日兩天的清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
