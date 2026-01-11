明天天氣多雲到晴各地白天回溫 13日起兩波東北季風接力報到
中央氣象署表示，明天（12日）白天起大陸冷氣團減弱、水氣減少，各地天氣晴到多雲，未來一周白天溫度回升，高溫均在攝氏20度以上，中南部可能達24至25度，低溫則約13至14度。不過13日起將有兩波東北季風接力影響，部分地區受輻射冷卻影響，將出現明顯低溫，14日中部地區有機會下探11度，17日降雨機率增加，迎風面地區留意局部降雨。
中央氣象署下午持續發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，今天晚間至明天上午，新北至高雄及金門局部地區有機會出現10度以下氣溫。
氣象署預報員劉沛滕向中央社記者表示，明天白天大陸冷氣團減弱，後續水氣也減少，各地天氣大致晴到多雲，但夜間受輻射冷卻影響，溫度偏低，須留意日夜溫差大。
劉沛滕指出，未來一周有兩波東北季風增強，第一波影響時間預計落在13日至14日，僅東半部有零星水氣，各地溫度稍微下降；第二波則預計在17日起影響台灣，水氣較多，迎風面會出現局部降雨，降雨機率增加。
溫度方面，劉沛滕說，未來一周各地白天高溫均在20度以上，中南部可達到24度到25度，夜間低溫則約13到14度。不過，14日清晨因雲量少，受輻射冷卻影響，將出現較明顯低溫，屆時中部地區有機會下探11度到12度；17日因降雨機會增加，台北低溫約15度到16度，高溫約21度到22度左右。
另外，劉沛滕提到，由於低緯度海溫較高，預計將有明顯低壓，是否有機會發展為熱帶性低氣壓等熱帶系統，仍有待觀察，氣象署目前預估，對台灣天氣不會造成影響。
責任主編：于維寧
