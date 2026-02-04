明天天氣多雲到晴防日夜溫差 周末起冷空氣南下低溫探9℃

中央氣象署表示，明天天氣穩定，各地多雲到晴、白天舒適，須留意日夜溫差。預估下一波鋒面6日白天接近台灣，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日鋒面通過後冷空氣南下，有機會達寒流強度，北部、宜蘭降溫有感，低溫約攝氏11度至13度，由溼冷轉乾冷，這一波最冷時間點預估落在8日至9日清晨，平地普遍低溫下探9度。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，預估下一波鋒面6日白天起接近、傍晚至7日逐漸通過台灣，北部、宜蘭及中南部山區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲；7日鋒面通過後，強烈大陸冷氣團或寒流接著南下，水氣偏多，除南部平地為多雲天氣外，其他地區都會出現局部短暫雨；8日、9日水氣逐漸減少，降雨範圍從西半部山區、花東及恆春半島有零星短暫雨，縮減為東半部、恆春半島有零星短暫雨。

曾昭誠提到，預估11日又有另一波東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；這波冷空氣預計將影響2至3天。

氣溫方面，曾昭誠說，6日白天起鋒面接近，中部以北受降雨影響，高溫略降至18至25度；7日鋒面通過後，強烈大陸冷氣團或寒流南下，北部、宜蘭降溫明顯有感，白天高溫約14至16度，低溫約11至13度。

曾昭誠指出，預估最冷時間點落在8日至9日清晨，除台東地區外，各地平地低溫約9至12度，加上輻射冷卻影響，局部地區可能再低2度；高溫部分，8日、9日白天北部約15度，中南部約20度；10日各地高溫才會回升至20度以上；11日再受東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫稍下降。

曾昭誠也提到，7日、8日若水氣及溫度配合，北部、宜蘭1500公尺以上及中部約2500公尺以上山區易結冰，也有飄雪機會；另提醒明天、6日全天，金門、馬祖及西半部地區清晨易有局部霧或低雲，影響能見度，民眾應多加留意。

另外，曾昭誠指出，目前位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓仍在穩定發展中，預估明天凌晨就會增強為颱風西望洋，將穿過菲律賓後進入南海，對台灣無影響。