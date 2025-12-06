明天天氣多雲到晴 下周2波東北季風接力 台北低溫探14.4℃

中央氣象署表示，明天（7日）各地多雲到晴，未來一周有2波東北季風，8、9日東北季風增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸防大雨，預計13日下波東北季風增強並降溫，不排除達大陸冷氣團強度，代表台北最低溫有機會達攝氏14.4度以下。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天、明天東北季風減弱，大部分地區多雲到晴，他提到，東半部有局部零星降雨，而宜蘭、基隆北海岸也有些降雨機率。

劉沛滕表示，8、9日東北季風增強，水氣較多，桃園以北、東半部容易有雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸可能會有局部大雨。10至12日東北季風減弱，大致多雲到晴，僅東半部部分迎風面有零星降雨，預計13日東北季風將再次增強，北部、東半部有局部短暫雨。

氣溫部分，根據氣象署預測，明天各地低溫14到20度，高溫25到28度，而8、9日受東北季風影響，整天天氣介於濕涼到濕冷，各地低溫未有太明顯變化，北部、東半部高溫22到26度，中南部27到28度，而10至12日各地氣溫將回升。

不過，劉沛滕提醒，東北季風13日將再增強，14、15日氣溫可能會再下降，有機會接近大陸冷氣團標準，代表台北最低溫有機會達14.4度以下，由於還有一周的時間，仍待觀察。